高雄大林蒲遷村 居民指安置地面積小

高雄小港區大林蒲聚落近2萬人將遷往鳳山、前鎮區，高市都發局本月辦3場都市計畫變更公展說明會，大林蒲居民認為未來安置地規畫的土地面積太小，也希望農地、公保地及畸零地能1坪換1坪；鳳山中崙地區居民則憂人口暴增，要求增設學校、派出所。

地政局承諾，安置地分成6個分區，抽籤配地前將開說明會，採二次抽籤法，一定公平；都發局說，已規畫增設學校，相關意見彙整至都市委員會，逐一檢討。

配合行政院新材料循環產業園區計畫，大林蒲、鳳鼻頭遷村，明年中先通過園區及遷村安置地都市計畫，明年底啟動協議價購，後年抽籤配地。市府24日至29日在鳳山、前鎮區公所與中油大林蒲活動中心說明規畫。

大林蒲說明會昨登場，都發局說明，土地一坪換一坪、住宅區換住宅區、商業區換商業區，因遷村地商業區不足，變更部分街廓的單元住宅區為商業區。

原遷村地住宅區分為住2-3、住3-1和住4-1，建蔽率皆60％，容積率分別為200％、240％、300％，考量公平性，57.40公頃統一改為住4-1，容積率全為300％。若申請高雄厝「綠能設施」設計，住宅建蔽率可增加。

陳姓住戶說，大林蒲居民土地大小不同，應區分不同坪數的住戶分開抽籤，多數民眾不清楚高雄厝；安置地規畫蓋社宅，居民最多只能住12年，希望增加。

議員陳麗娜表示，目前遷村地第4塊下方全數變更商業區，緊鄰15公尺道路恐不利店面，停車空間也不足；遷村地第1、2區為小坪數區，未來民眾依抽籤順序選擇，可能大多集中在某一區，市府應調度熱門及非熱門區，左鄰右舍可能想住同一區，建議預先規畫預備用地。

鳳山區中崙里及中民里反映，大林蒲居民遷入後人口暴增，學校及派出所都要增加。都發局回應，已規畫增設國中、國小各一所，及增闢2處社會住宅與1處多功能活動中心，另安置地原本規畫消防分隊，調整為特搜隊，日後辦高雄厝說明會，依不同坪數房型說明。