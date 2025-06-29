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反矮化、反歧視、要原權 馬卡道族藝術行動呼喚正義

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
行政院日前通過平埔原住民族身分法草案，該草案未將平埔族保障完整納入原住民族基本法，更企圖矮化尚未正名南島語系原住民族權利，總策劃人楊育傑發起藝術行動呼喚正義，訴求反矮化，反歧視、要原權。記者劉星君／攝影
行政院日前通過平埔原住民族身分法草案，該草案未將平埔族保障完整納入原住民族基本法，更企圖矮化尚未正名南島語系原住民族權利，總策劃人楊育傑發起藝術行動呼喚正義，訴求反矮化，反歧視、要原權。記者劉星君／攝影

屏東縣內埔鄉老埤村約8成為馬卡道族，高師大跨領域藝術研究所學生64歲楊育傑身為族人，有感於行政院日前通過平埔原住民族身分法草案，草案卻未將平埔族保障完整納入原住民族基本法，更企圖矮化尚未正名南島語系原住民族權利，今發起藝術行動呼喚正義，讓原住民未來不再被分裂、切割。

藝術行動的總策劃人楊育傑也是牙醫師，他說起發起這次行動緣起，行政院今年5月15日通過「平埔原住民族群身分法草案」，該草案僅針對語言發展與傳統智慧提供最低限度保障，未把平埔族保障完整納入「原住民族基本法」體系，草案第三條甚至定義「平埔原住民族群」，有別於現行法律定義「原住民族」，創造制度分化，企圖矮化尚未正名南島語系原住民民族的民族權利，違背族群平等與轉型正義原則。

「反對任何殖民式修法，拒絕分化與矮化未正名原住民族群」，楊育傑說，發起藝術行動，藉由錄像、紀錄片、裝置、繪畫、行動藝術，打狗社及小琉球出土考古物件，老埤馬卡道文獻等展覽，揭露馬卡道被殖民遭遇。

行動過程帶領參與民眾，上午來到老埤村民宅庭院與到牛角灣溪河床觸模拾取石頭，經由音樂老師指導，石頭與族人展演 「下淡水社頌祖歌」時，一同律動敲擊樂器，為馬卡道的歷史遭遇擊石贊聲。楊育傑說，透過聲音回應歷史，行動呼喚正義，𠄘擔經歷不同殖民政權所導致複雜歷史。

「平埔族這群人的歷史，就是被歷史掩蓋了！」楊育傑說，長期爭取希望納入原民體系，但現在卻做平埔原住民區分，身分被歧視、矮化。他曾訪問一名80多歲耆老，他們年輕時，怕被人家笑是「番」，加上當時社會氛圍是強勢的漢文化，不像現在多元文化，當時主流文化，造成歧視環境，為了生存、工作，慢慢隱藏身分，更造成後代子孫遺忘自己文化。

今天現場展出楊育傑創作的裝置藝術「阿姆姆的呼喚」，楊育傑說，紅色布條寫上的歌詞，翻譯成漢語的意思「我們的祖先，像大雨ㄧ樣，凡行走必在前，而今子孫不孝，隨風起舞」這是1722年，當時32首番曲，唯一一首講出自我聲音的番曲。

今天的藝術行動也有聲援團體、學者與會，高雄市塔加里揚文史協會社長陳德義說，針對草案，希望政府懸崖勒馬，多開幾場公聽會，有很多研究資料，不要倉促推出。

屏科大副校長施玟玲說，師生走進學校旁社區，了解老埤社區馬卡道文化，也運用專業，讓農業產品應用生物科技加值開發，計畫核心主軸，文化韌性的形塑與永續經濟的建構。

總策劃人楊育傑說明創作裝置藝術「阿姆姆的呼喚」。記者劉星君／攝影
總策劃人楊育傑說明創作裝置藝術「阿姆姆的呼喚」。記者劉星君／攝影
今天現場馬卡道族人頌祖歌展演。記者劉星君／攝影
今天現場馬卡道族人頌祖歌展演。記者劉星君／攝影

族群 原住民族

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