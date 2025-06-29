金門9戶寄養家庭獲授證 家扶中心籲社會一同響應

金門家扶中心今在金湖飯店辦「用愛築一個家」寄養家庭授證典禮暨招募宣導活動，共有9戶寄養家庭獲頒合格證書，持續協助金門在地兒少展開新生活。金門縣政府秘書長陳世保指出，寄養家庭是縣府「零歲扎根教育政策」的一環，縣府將持續強化兒少保護與扶幼政策，感謝寄養家庭提供穩定環境。

現場貴賓雲集，除陳世保外，社會處處長黃雅芬、副處長王茲繐、家扶中心扶幼主委楊肅謙、榮譽主委李根遠及多位副主委亦到場向寄養家庭致意，肯定他們長期無私奉獻。

家扶中心自民國98年起承辦金門寄養服務至今，已協助照顧31名兒少，從新生兒遭遺棄、照顧者入獄或罹病無人照料，到遭受不當對待的兒童，類型多元且挑戰日增。楊肅謙指出，如今寄養家庭須面對ADHD（注意力不足過動症）、發展遲緩、自傷等複雜議題，照顧門檻高，且多數家庭成員年齡偏高，寄養人力亟需新血加入。

擔任寄養家庭長達13年的「小蓮媽媽」坦言，許多孩子無法返回原生家庭，她選擇用愛築起「心裡的家」，讓這群孩子知道「不管何時，寄養爸媽都在」。投入寄養家庭10年資歷的「小麗媽媽」也呼籲社會大眾，勿將寄養家庭視為工作，而是要用心疼惜每一位身心受創的孩子。

典禮會場由金湖飯店提供，除提供舒適環境與餐飲優待，也展現對寄養制度的支持。此外，小島花藝工作室指導寄養童親手製作花束贈與寄養爸媽，氣氛溫馨感人。金門家扶中心主任洪依帆表示，家扶除每年提供各類培訓課程提升專業照顧能力，也重視家庭本身的支持系統，盼寄養爸媽在照顧孩子的同時也能照顧自己。