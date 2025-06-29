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推動數位馬祖再邁步 連江縣拜會數位部爭取11項建設

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／連江即時報導
連江縣長王忠銘率團前往數位發展部拜會部長黃彥男，爭取中央對馬祖地區智慧城市與數位基礎建設的支持。圖／連江縣政府提供
連江縣長王忠銘率團前往數位發展部拜會部長黃彥男，爭取中央對馬祖地區智慧城市與數位基礎建設的支持。圖／連江縣政府提供

為加速馬祖數位轉型腳步，連江縣長王忠銘率團前往數位發展部拜會部長黃彥男，爭取中央對馬祖地區智慧城市與數位基礎建設的支持。會中提出11項數位建設計畫，涵蓋交通、醫療、文化與政府資訊等多個領域，獲數位部正面回應，承諾協助整合為「馬祖數位綜合型計畫」，提高獲補助機會。

此次拜會，王忠銘與縣議會議長張永江出席，隨行人員包含行政處長陳明傑、交旅局長陳如嵐等人。會議中縣府提出的11項數位推動計畫，內容包括車牌辨識系統、無人機應用於消防救災、智慧火災預警、智慧健康照護、文化資料庫整合、數位人才訓練、人事作業智慧化、政府資訊入口單一簽入、觀光景點智慧導覽、智慧港區建置及馬祖日報數位典藏等，全面推動智慧化治理。

數位發展部表示，將協助縣府檢視各項計畫是否符合既有補助資格，並透過跨部會機制進行資源整合，協助馬祖將上述子計畫包裝為一體化的「綜合型計畫」，提升在競爭型補助項目中的可行性與成功率。

不僅如此，會議中亦提出將馬祖四鄉五島定位為智慧科技小規模試辦場域，推動區域型數位治理實驗，打造「智慧島嶼」示範案例。數位部對此表示高度認同，認為馬祖具備地理封閉、社群緊密等條件，適合作為創新政策及技術導入的先行地。

除了計畫支持外，數位部也宣布三項即將實施的利多措施。首先，因應明年度新台馬輪歲修期，數位部將全額補助設置低軌衛星連結，讓船上旅客在航行期間能穩定連網。其次，台馬四號海底電纜預計明年啟用，將大幅提升馬祖整體網路品質與穩定性。第三，現有12.6Gbps的微波備援網路系統也將提升至14.6Gbps，強化通訊韌性。

王忠銘表示，馬祖雖屬離島偏鄉，但面對數位轉型的浪潮不應缺席。此次與數位部的會談極具成果，不僅獲得明確技術支持，也讓縣府規畫方向更具整合性。他強調，未來將持續結合中央資源，推動具體可行計畫，打造「智慧、永續、便利」的數位馬祖，讓馬祖居民同享科技生活便利。

連江縣長王忠銘（左）率團前往數位發展部拜會部長黃彥男（中），爭取中央對馬祖地區智慧城市與數位基礎建設的支持。圖／連江縣政府提供
連江縣長王忠銘（左）率團前往數位發展部拜會部長黃彥男（中），爭取中央對馬祖地區智慧城市與數位基礎建設的支持。圖／連江縣政府提供
連江縣長王忠銘（右）率團前往數位發展部拜會部長黃彥男（中），爭取中央對馬祖地區智慧城市與數位基礎建設的支持。圖／連江縣政府提供
連江縣長王忠銘（右）率團前往數位發展部拜會部長黃彥男（中），爭取中央對馬祖地區智慧城市與數位基礎建設的支持。圖／連江縣政府提供
連江縣長王忠銘（右五）率團前往數位發展部拜會部長黃彥男（左五），爭取中央對馬祖地區智慧城市與數位基礎建設的支持。圖／連江縣政府提供
連江縣長王忠銘（右五）率團前往數位發展部拜會部長黃彥男（左五），爭取中央對馬祖地區智慧城市與數位基礎建設的支持。圖／連江縣政府提供

馬祖 王忠銘 數位發展部

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