推動數位馬祖再邁步 連江縣拜會數位部爭取11項建設

為加速馬祖數位轉型腳步，連江縣長王忠銘率團前往數位發展部拜會部長黃彥男，爭取中央對馬祖地區智慧城市與數位基礎建設的支持。會中提出11項數位建設計畫，涵蓋交通、醫療、文化與政府資訊等多個領域，獲數位部正面回應，承諾協助整合為「馬祖數位綜合型計畫」，提高獲補助機會。

此次拜會，王忠銘與縣議會議長張永江出席，隨行人員包含行政處長陳明傑、交旅局長陳如嵐等人。會議中縣府提出的11項數位推動計畫，內容包括車牌辨識系統、無人機應用於消防救災、智慧火災預警、智慧健康照護、文化資料庫整合、數位人才訓練、人事作業智慧化、政府資訊入口單一簽入、觀光景點智慧導覽、智慧港區建置及馬祖日報數位典藏等，全面推動智慧化治理。

數位發展部表示，將協助縣府檢視各項計畫是否符合既有補助資格，並透過跨部會機制進行資源整合，協助馬祖將上述子計畫包裝為一體化的「綜合型計畫」，提升在競爭型補助項目中的可行性與成功率。

不僅如此，會議中亦提出將馬祖四鄉五島定位為智慧科技小規模試辦場域，推動區域型數位治理實驗，打造「智慧島嶼」示範案例。數位部對此表示高度認同，認為馬祖具備地理封閉、社群緊密等條件，適合作為創新政策及技術導入的先行地。

除了計畫支持外，數位部也宣布三項即將實施的利多措施。首先，因應明年度新台馬輪歲修期，數位部將全額補助設置低軌衛星連結，讓船上旅客在航行期間能穩定連網。其次，台馬四號海底電纜預計明年啟用，將大幅提升馬祖整體網路品質與穩定性。第三，現有12.6Gbps的微波備援網路系統也將提升至14.6Gbps，強化通訊韌性。