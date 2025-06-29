高雄大林蒲遷村安置地都市計畫曝光 未來採一坪換一坪

大林蒲遷村安置地都市計畫變更案目前正公開展覽，預計明年中變更完畢，今日在大林蒲活動中心舉辦說明會，會場聚集近100位民眾，民眾發言除了希望未來抽籤配地需保持公平性，也說遷村條件應再修正，農地、公保地、畸零地也能一坪換一坪，地政局承諾抽籤制度一定有公平性，都發局則說相關意見將彙整、與中央逐一檢討。

行政院2019年10月核定「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」，確定將大林蒲、鳳鼻頭（小港沿海六里）遷村至鳳山、前鎮2區，新材料循環產業園區環評預計明年10月通過，年底核定園區可行性規劃，高市府明年中會率先通過園區、遷村安置地2項都市計畫，明年底啟動協議價購，後年開始抽籤配地。

此次安置地都市計畫變更分為鳳山主要計畫（住宅區改為商業區）、鳳山細部計畫、崗山仔細部計劃，其中鳳山區的鳳山遷村安置地現況多為空地，周邊為牛寮聚落及紅毛港遷村聚落，多為透天厝，前鎮區的崗山仔遷村安置地周邊也是紅毛港遷村後聚落，2者土地權屬皆為航港局和台糖公司。

依照大林蒲遷村安置計畫，高市府落實土地「一坪換一坪」且住宅區換住宅區、商業區換商業區原則，因遷村地商業區不足，都發局變更部份街廓的單元住宅區3.29公頃為商業區；另原遷村地住宅區分為住2-3、住3-1和住4-1，建蔽率皆60%，容積率分別為200％、240％、300％，為維持抽籤配地公平性，市府將57.40公頃統一改為住4-1，容積率全為300%，並劃設數條寬度10至11.5公尺的細部計畫道路用地。

考量安置地區位於鳳山區既有3個消防分隊（鳳山、五甲、鳳祥）服務範圍邊陲區，遷村後人口增加逾5000人，都發局規劃將無需用之「市19」市場用地變更為機關用地，預計增設1處消防分隊。且為鼓勵居民搬遷後儘早申請開發建築、加速遷村進程，訂定時程獎勵，2年內申請建照提供30%容積獎勵、3至4年為20％，第5年為10％。

為了使遷村民眾能實質增加室內使用面積，都發局表示，若住戶申請高雄厝「綠能設施」設計，可不受「退縮地不得設置圍牆等阻隔性設施，陽台、雨遮、屋簷等構造物不得突出於2公尺退縮建築線」的限制，以15坪建築舉例，建蔽率可從60%提升至86%。

今日參與說明會的民眾大多針對遷村條件提出想法，有民眾認為農業地、公共設施保留地、畸零地等應該同樣適用一坪換一坪，市府應放寬條件。陳姓住戶表示，大林蒲居民的土地有大小區別，應區分不同坪數的住戶分別辦理抽籤，另外多數民眾不清楚如何申請高雄厝，市府應額外召開說明會，且安置地目前已規劃建社會住宅，但遷村居民最多只能住12年，應增加入住時間。

市議員陳麗娜表示，目前遷村地第4塊下方全數變更為商業區，但緊鄰的15米道路恐不利發展店面，且周邊未劃設停車場用地，商業區未有停車空間也令人質疑，另外遷村地第1、2區為小坪數區，未來民眾依抽籤順序選擇地區時，很可能大多集中在某一區，市府應有調度熱門、非熱門曲的措施，且許多原本左鄰右舍可能會選擇住在同一區，市府應協助各種可能性，甚至預先規畫遷村地之外的預備用地，以備突發情形。