澎湖區漁會親子放流3千顆海膽 海洋保育向下扎根

澎湖區漁會推廣海洋保育觀念，今天攜手博幼基金會，帶領親子家庭一起在澎南海域放流3000顆馬糞海膽，讓海洋保育觀念向下扎根，守護澎湖永續漁業。

澎湖區漁會與基金會攜手舉辦「親子海膽放流暨海洋教育推廣」活動，今天在澎湖水產種苗繁殖場協助下，除了在場區進行種珊瑚礁、種苗觀察、生態知識導覽外，還搭船出海在澎南海域放流由澎湖水產種苗繁殖場所培育3000顆馬糞海膽，讓海洋保育觀念從小扎根做起，更能深刻體會海洋生態保育重要。

澎湖區漁會總幹事顏德福表示，漁會秉持善盡社會責任，今天與博幼基金會舉辦「親子海膽放流暨海洋教育推廣活動」，透過寓教於樂方式，帶領親子家庭共同參與海洋資源復育行動，喚起大眾對海洋環境永續的重視，同時也品嚐澎湖優鮮魚產品，感受澎湖海洋資源與水產養殖價值。

澎湖縣政府農漁局表示，澎湖馬糞海膽在每年7月至8月開放採捕，幾乎短時間就被採捕一空，為促進澎湖海洋資源保育與漁業永續發展，在民國112年9月公告修正開放合法養殖業者申請「白棘三列海膽（俗稱馬糞海膽）」養殖，同步進行技術輔導與飼料開發，建構馬糞海膽養殖完整產業鏈，目前已可全年供應市場需求。