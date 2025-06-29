小琉球陸蟹路殺累計逾千隻 美人路擬夜間封路

小琉球陸蟹5至10月降海釋幼，島上護蟹志工調查，今年4月底起截至今天已上千隻陸蟹遭路殺。鵬管處日前開會決議，擬於路殺熱點之一美人路段，實施常態性夜間封路。

由16名小琉球在地居民及NGO團體成員組成的陸蟹志工，以夜間守護及路殺調查等方式，投入小島陸蟹保育。依小琉球陸蟹志工統計，今年4月27日至6月29日，遭路殺陸蟹已計1191隻，路殺熱點前3名為落日大道、山豬溝，及美人洞路段。

大鵬灣國家風景區管理處技正兼琉球管理站主任陳榮豐告訴中央社記者，鵬管處依據陸蟹志工調查結果，進行環境改善。日前邀集相關單位，研擬在熱點之一美人洞外實施常態性封路，每年5月1日至9月30日，美人路段琉球管理站暨遊客中心前斜坡處至美人洞風景區第二售票亭，設為徒步區。

陳榮豐說，在地NGO團體、鄉公所，及屏東縣政府交通旅遊處等與會單位一致認同封路，待縣府簽核後，即可設置路標。鵬管處明天也將與在地導覽解說員開會說明日後管制，希望未來透過導覽員向遊客宣導，以環境教育方式，讓大家共同遵守規定。

「這是一個好的開始」，王姓陸蟹志工表示，相當支持封路管理。本身從事導覽的王姓志工說，多年來帶遊客夜間生態導覽，發現陸蟹一年比一年少。即便近年鵬管處改善生態廊道已減少路殺，陸蟹釋卵期間平日1天仍有數十隻遭遇不測，連假日更可飆升至100隻以上。

王姓志工表示，常態性封路實施後，不僅陸蟹可順利遷徒，島民與遊客晚上也多了一處運動空間，尤其美人路段陸域生態豐富，還有螢火蟲可觀察，未來此處不必擔心人車搶道，整體遊憩體驗也更佳。