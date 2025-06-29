快訊

實境秀女星斬首男友燒屍！被捕前1詭異行徑嚇壞路人

MLB／紐郵狠批洋基輸得太難看 完全比賽才有機會贏運動家

聽新聞
0:00 / 0:00

光電剃頭後...高市府發表AI森林健檢遭酸爆 小編狂刪留言只剩這則

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高市大樹區51公頃山坡地被開發成光電場，黑色光電板「吃」掉整片山林。本報資料照
高市大樹區51公頃山坡地被開發成光電場，黑色光電板「吃」掉整片山林。本報資料照

高市大樹區51公頃山坡地被開發成光電場，黑色光電板「吃」掉整片山林，引發輿論譁然！市府臉書官網今天貼出一則強調以AI監測樹木健康、植被覆蓋率，藉此聽懂樹木聲音的貼文，卻遭網友酸爆「大樹被剃成光頭怎沒發現？」讓小編狂刪留言，只留一則市議員將索資查核的留言。

高市府解釋，小編沒有刪留言，只有隱藏部分情緒性互罵，相關內容不予回應。

高市府臉書官網今天上午貼出貼文指出，你知道嗎？高雄竟擁有多達599筆公有林地，總面積約426公頃！但如何判斷這片土地上的樹木們是否健康，原來有方法，就是靠這套AI監測系統。

文中並強調，不只我們需要健檢，其實森林也需要，如何了解它們的「健康指數」、知道它們是否健康、是否遭受病蟲害，甚至植被覆蓋率是否有改變？靠這套AI監測系統，掌握森林生長狀況，將「樹據」轉為數據，幫助我們聽懂樹的聲音，一起用智慧科技守護森林永續發展。

貼文一出，迄今有34則留言，貼文遭網友酸爆，有網友酸指，「既然有這套監測系統怎麼大樹被剃成光頭蓋太陽能都沒發現」、「意思就是高雄可以有更多光電場」「這個西瓜政府千萬不要放任在公有林地種電了」「本來好山好水的」、「AI詐騙」。

由於留言一片倒拿「大樹光電案被黑色光電板吞噬」的現況狠酸這套AI監測樹木是否健康的貼文，讓官網小編刪除留言還屏蔽。

小編在官網只留下一則市議員邱于軒留言稱「我會來索資，也請市府說明兩年來AI監測系統如何分析大樹光電案場森林的健康指數！如果系統有正確作用，這植被覆蓋率應該改變超級多吧？為何會拖了兩年才開始震怒後停止施工！」

高市大樹區51公頃山坡地被開發成光電場，黑色光電板「吃」掉整片山林的奇景，引發外界譁然。本報資料照
高市大樹區51公頃山坡地被開發成光電場，黑色光電板「吃」掉整片山林的奇景，引發外界譁然。本報資料照
高市府臉書官網今天貼出一則貼文強調以AI監測樹木健康、植被覆蓋率，藉此聽懂樹木聲音。圖／取自高市府臉書官網
高市府臉書官網今天貼出一則貼文強調以AI監測樹木健康、植被覆蓋率，藉此聽懂樹木聲音。圖／取自高市府臉書官網

黑色 光電板

延伸閱讀

台南光電弊案開庭！今傳喚黃偉哲作證 稱力暘總裁「拜會像陳情」

整片都禿了⋯檢方勘驗高雄大樹光電場 黃土覆蓋山坡地

大樹光電案山坡一天恢復？ 郭智輝：我沒有那個魔法

影／經濟部廢止大樹光電許可 居民憂心山林無法回復

相關新聞

光電剃頭後...高市府發表AI森林健檢遭酸爆 小編狂刪留言只剩這則

高市大樹區51公頃山坡地被開發成光電場，黑色光電板「吃」掉整片山林，引發輿論譁然！市府臉書官網今天貼出一則強調以AI監測...

創7千萬盈餘！高雄捷運疫情後首度轉虧為盈 專家提建議

高雄捷運公司負責營運全市捷運和輕軌，疫情前2016至2019年曾創下連續4年盈餘，但疫情重創收益，去年平均日運量增至21...

高雄7月最新福利 敬老卡可使用全市運動中心、文化場館

高雄市敬老卡與博愛卡福利再升級！7月1日起，高市敬老卡每年1200點社福點數將可用於高雄市運動中心、市立藝文場館及特約銀...

高雄市砸千萬補助開店救商圈 學者：沒人潮恐浪費

高雄原宿玉竹、新堀江商圈近年人潮衰退，店面空置率高，經發局近期祭出百萬裝潢費補助開店，盼重振商圈經濟，約60家業者評估進...

立委賴瑞隆捐選舉補助款 小港、前鎮及旗津逾400學生獲獎

立委賴瑞隆成立「高雄市新世代教育基金會」，利用選舉補助款頒發獎學金，今早在高雄市立社會教育館舉辦頒獎儀式，前鎮、小港及旗...

掀起數位集章熱潮 屏東黑鮪魚季今年新玩法

屏東黑鮪魚文化觀光季今年有新玩法，屏東縣政府與LINE合作推出「今天來點黑鮪魚」數位集點活動，創新玩法吸引逾3.6萬人次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。