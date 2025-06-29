光電剃頭後...高市府發表AI森林健檢遭酸爆 小編狂刪留言只剩這則

高市大樹區51公頃山坡地被開發成光電場，黑色光電板「吃」掉整片山林，引發輿論譁然！市府臉書官網今天貼出一則強調以AI監測樹木健康、植被覆蓋率，藉此聽懂樹木聲音的貼文，卻遭網友酸爆「大樹被剃成光頭怎沒發現？」讓小編狂刪留言，只留一則市議員將索資查核的留言。

高市府解釋，小編沒有刪留言，只有隱藏部分情緒性互罵，相關內容不予回應。

高市府臉書官網今天上午貼出貼文指出，你知道嗎？高雄竟擁有多達599筆公有林地，總面積約426公頃！但如何判斷這片土地上的樹木們是否健康，原來有方法，就是靠這套AI監測系統。

文中並強調，不只我們需要健檢，其實森林也需要，如何了解它們的「健康指數」、知道它們是否健康、是否遭受病蟲害，甚至植被覆蓋率是否有改變？靠這套AI監測系統，掌握森林生長狀況，將「樹據」轉為數據，幫助我們聽懂樹的聲音，一起用智慧科技守護森林永續發展。

貼文一出，迄今有34則留言，貼文遭網友酸爆，有網友酸指，「既然有這套監測系統怎麼大樹被剃成光頭蓋太陽能都沒發現」、「意思就是高雄可以有更多光電場」「這個西瓜政府千萬不要放任在公有林地種電了」「本來好山好水的」、「AI詐騙」。

由於留言一片倒拿「大樹光電案被黑色光電板吞噬」的現況狠酸這套AI監測樹木是否健康的貼文，讓官網小編刪除留言還屏蔽。