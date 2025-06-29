高雄7月最新福利 敬老卡可使用全市運動中心、文化場館
高雄市敬老卡與博愛卡福利再升級！7月1日起，高市敬老卡每年1200點社福點數將可用於高雄市運動中心、市立藝文場館及特約銀髮健身俱樂部等場所，每次最高可折抵50點社福點數，而全市運動中心原本提供免費使用的公益時段將更改時間，使長輩更有動力出門運動、欣賞藝文，社會局預估一年將增加500萬預算。
高雄市敬老卡推出多年，除了未限額免費搭乘市區公共車船和輕軌外，每年有1200點社福點數，可用作搭乘高雄捷運及特約計程車，去年5月更擴大功能可用於搭乘台鐵高雄轄內車站，每趟次最高扣抵50點，點數用畢仍有半價優惠，但許多長者、市議員都喊話希望增加市立運動中心、藝文場館優惠，北部各縣市都已陸續實施。
社會局表示，7月正式擴大敬老卡適用場域，納入市立藝文場館與運動設施，鼓勵長輩走出家門，培養規律運動習慣與藝文欣賞，每次使用點數最高可折抵50點，適用場館包括高雄市電影館、市立美術館、哈瑪星台灣鐵道館、鳳儀書院、紅毛港文化園區、再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區、打狗英國領事館文化園區、見城館以及內惟戲院等。
此外，市內9座運動中心原本已提供公益時段免費使用，將開放其他時段，讓長輩可以點數折抵單次入場費與臨時租借費用，讓敬老卡使用變得更彈性多元。
在博愛卡新增使用部分，社會局指出，身心障礙者依法享有免費進入公營或公設民營的風景區、康樂場所及文教設施，針對部分仍需收費的場所，這次也一併納入社福點數的補助範圍，包括高雄市電影館、內惟戲院與特約銀髮健身俱樂部，每次最高可使用50點，鼓勵身障朋友更踴躍運用資源參與各項活動。
根據社會局依照目前敬老卡使用狀況評估，開放使用高雄各運動中心，一年所需經費約增加350萬元；若開放市立文化場館，每年需經費約增加180萬元。使議員許采蓁表示，增加2個項目一年需530萬經費，對長者的助益更大，能藉此鼓勵長者走出家裡、參與社會，尤其運動能大幅降低死亡風險。
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