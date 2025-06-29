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立委賴瑞隆捐選舉補助款 小港、前鎮及旗津逾400學生獲獎
立委賴瑞隆成立「高雄市新世代教育基金會」，利用選舉補助款頒發獎學金，今早在高雄市立社會教育館舉辦頒獎儀式，前鎮、小港及旗津區42 校共418成績優秀學生受惠，議員黃彥毓鼓勵小朋友把獎學金交給家長運用，全場僅2名小朋友舉手響應。
2022年起，賴瑞隆利用補助款鼓勵優秀學生，迄今已有超過2千名選區學生受獎，今年度的「114年度優秀學生獎學金頒獎典禮」在社教館舉辦，眾多校長、家長及小朋友出席活動。服務處指出，賴瑞隆將360萬元選舉補助款全數捐出，作為獎學金、暑期課後輔導班及弱勢家庭協助。
賴瑞隆表示，他出身勞工家庭，回憶求學時期，每次領獎都很開心，他也感謝貴人相助，讓他一路從大學、研究所至市府擔任局長，擔任立委之後，每年選出400多位學生頒發獎學金，希望學生們獲得鼓勵，勇敢追逐夢想。
議員黃彥毓上台分享說，他小時候書讀得不是很好，很少有機會拿獎學金，但只要拿到獎學金都會交給爸媽處理，他建議現場學生可以參考他的做法。致詞結束後，主持人詢問現場學生，「有沒有人跟黃議員一樣要交給父母」，現場有兩名學生勇敢舉手，多數受獎學生還沒想好要怎樣運用獎學金。
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