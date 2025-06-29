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創7千萬盈餘！高雄捷運疫情後首度轉虧為盈 專家提建議

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄捷運公司在疫情前2016至2019年曾創下連續4年盈餘，但疫情重創收益，去年平均日運量21.3萬人次，終於在疫後首度止虧轉盈，創造7千萬元盈餘。記者宋原彰／翻攝
高雄捷運公司在疫情前2016至2019年曾創下連續4年盈餘，但疫情重創收益，去年平均日運量21.3萬人次，終於在疫後首度止虧轉盈，創造7千萬元盈餘。記者宋原彰／翻攝

高雄捷運公司負責營運全市捷運和輕軌，疫情前2016至2019年曾創下連續4年盈餘，但疫情重創收益，去年平均日運量增至21.3萬人次，終於在疫後首度止虧轉盈，創造7千萬元盈餘。高市府日前舉辦軌道運輸年度定期評鑑，評鑑委員提出建議，包括輕軌提速、輕軌支付方式應增加信用卡，且輕軌C21站號誌設備箱體反光條脫落等。

高捷公司去年盈餘約7千萬元，是疫情後首次盈餘，今年透過疏運多場演唱會及活動人潮，包含世運主場館及巨蛋演唱會、高雄燈會「吉伊卡哇」冬日遊樂園等，提升城市觀光品質形象；且隨著輕軌成圓、捷運岡山車站通車和台積電進駐楠梓產業園區等因素，去年捷運輕軌旅運量為7802.3萬人次，平均日運量21.3萬人次，較前年增加3.6萬人次，成長20%。

高捷公司表示，高雄捷運輕軌去年12月份平日均量為25.7萬人次，較前年4月份17.8萬人次增加7.9萬人次，成長44.2%。高捷公司還利用場站空間，透過墨凡美麗島商場、高雄車站商場高雄駅一番街、三多商圈站參DUO商場等吸引人潮商機。

高雄捷運推出「V高雄」APP提供列車即時動態、車廂擁擠度、及查詢班次、票價與路線資訊等，另去年也於車廂內全面裝設監視器，及全面開啟並延長各地下車站空調開啟時間，提供舒適的候車環境。臉書「高雄好過日」表示，高捷去年6月全面開啟車站月台層空調，估計年增電費6200萬，在成本上升之下仍有盈餘實屬不易。

評鑑委員提到，高捷公司應致力提升輕軌平均速率、利用AI降低營運成本等，且高捷隨設備老化，故障有增加趨勢，建議考慮重置成本，預先規畫設備更新；而輕軌搭車僅能採用零錢購票及電子票證，應導入信用卡等多元方式。臉書「高雄好過日」表示，過往3至5月算是「小月」，高捷運量仍維持22.3至22.6萬，比去年平均還高，可望持續成長，應可連續兩年盈餘。

「高雄好過日」表示，希望高捷能了解「投資會有收穫」道理，例如冷氣改善後，其實網路負評已經少了很多，後續較困難的輕軌提速，或是成本較大的系統重置，也希望能夠按部就班完成，帶給旅客更好體驗。

高雄捷運公司在疫情前2016至2019年曾創下連續4年盈餘，但疫情重創收益，去年平均日運量21.3萬人次，終於在疫後首度止虧轉盈，創造7千萬元盈餘。記者宋原彰／翻攝
高雄捷運公司在疫情前2016至2019年曾創下連續4年盈餘，但疫情重創收益，去年平均日運量21.3萬人次，終於在疫後首度止虧轉盈，創造7千萬元盈餘。記者宋原彰／翻攝

高雄捷運 高捷 輕軌

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