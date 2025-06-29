掀起數位集章熱潮 屏東黑鮪魚季今年新玩法

屏東黑鮪魚文化觀光季今年有新玩法，屏東縣政府與LINE合作推出「今天來點黑鮪魚」數位集點活動，創新玩法吸引逾3.6萬人次熱情參與，推出4大特色旅遊路線、27個打卡活動，從美食、文化到熱門景點一網打盡，讓不少年輕人、親子家庭玩得不亦樂乎，傳統文化結合數位科技，成為黑鮪魚季的吸睛亮點。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，2024年底推出「今天好屏友」LINE官方帳號，好友數突破142萬人，搭配屏東黑鮪魚文化觀光季推出數位集點活動，透過LINE BEACON藍芽智慧科技裝置推播串聯東港鎮、琉球鄉、大鵬灣國家風景區等25處周邊景點，將在地商家融入智慧旅遊行程，讓旅客邊玩任務邊品嘗在地特色小吃，讓科技成為文化傳承的橋梁。

旅客們體驗在地特色同時也瞭解相關傳統文化知識。參與東港美食推廣宴的洪先生說，原本只是想來吃吃黑鮪魚辦桌料理，沒想到還能參加LINE任務，活動有趣，小朋友還會主動尋找任務點、集點抽獎，「一邊玩一邊也學到在地文化，真的很有意思！」

「本來只是想到海上教堂喝咖啡、吃下午茶拍美照，沒想到媽媽除了幫我拍美照，還很認真找任務點！」來自高雄崔小姐笑說，今年的屏東黑鮪魚文化觀光季，讓不愛使用手機的媽媽變身「集章小達人」，一路上手機不離身，仔細尋找周邊打卡點。

傳播處指出，活動持續至7月6日，活動期間旅客前往東港、小琉球地區完成任一路線中的三項手機任務，即可抽大獎，任務包括，參與黑鮪魚文化觀光季系列活動、走訪東隆宮、拍照打卡王船文化館、品嘗華僑市場美食、搭乘大鵬灣遊船、LINE租車或旅遊訂票等活動，體驗在地人情味。