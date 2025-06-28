享用夏季的甜美 屏東「獅子好芒音樂節」推廣愛文芒果

夏天是吃芒果的季節，屏東縣獅子鄉盛產芒果，每年都會舉辦「獅子好芒」活動，今年「獅子好芒．芒果狂想音樂節」今日於獅子鄉獅頭山廣場舉行，結合在地農產與音樂藝術活動，民眾白天享用美味芒果，晚上則享受音樂的饗宴，度過美好的一天。

獅子鄉代表性的農特產品是愛文芒果，是當地農民辛勤耕耘的結晶，香氣濃郁、果肉飽滿，可說是影自然的恩賜。今日活動白天舉辦芒果市集，除了可享用美味芒果外，還有各種農特產品及創意手作商品，一邊購物一邊支持在地小農。

晚上音樂嘉年華登場，邀請多名原住民實力派歌手，如巴大雄及黑旋風、BOXING等團體演出，音樂類型則包括搖滾、流行、排灣族古謠等，音樂點燃獅子鄉的夜空，讓民眾沉浸在熱情與感動的音樂饗宴中；現場也有美食攤位與互動遊戲，讓活動更加多元。

鄉長朱宏恩表示，「獅子好芒」不僅是一場活動，更是推廣獅子鄉文化與農業價值的重要平台，希望透過每年的盛會，讓更多人了解這片土地的故事，感受在地居民的熱情與努力，創造屬於獅子鄉的驕傲，也讓每位參與者都留下美好回憶。