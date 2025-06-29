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高雄市砸千萬補助開店救商圈 學者：沒人潮恐浪費

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高市經發局5月啟動中央公園商圈硬體改造工程，鋪設玉竹街周邊路面、重整人行空間，夜間照明、入口意象與商圈美學全面升級。記者郭韋綺／攝影
高市經發局5月啟動中央公園商圈硬體改造工程，鋪設玉竹街周邊路面、重整人行空間，夜間照明、入口意象與商圈美學全面升級。記者郭韋綺／攝影

高雄原宿玉竹、新堀江商圈近年人潮衰退，店面空置率高，經發局近期祭出百萬裝潢費補助開店，盼重振商圈經濟，約60家業者評估進駐。但學者提醒，有店家若沒人潮，撐不起營業會黯然收場，恐讓補助成浪費，民代要求商圈特色務必定位清楚，不能浮濫補助。

鄰近中央公園的原宿玉竹、新堀江商圈，民國80、90年代曾是服飾精品、觀光熱點，更是年輕人潮聚集地，如今商圈沒落，失去昔日風華。

高市府近年除在中央公園辦大型活動導入人潮，經發局近日也推補助計畫，設計費最高上限20萬元，裝潢費最高80萬元，面積達70坪以上裝潢費補助最高可達120萬元，總計最高140萬元。1/2 Bistro & Bar負責人盧俊顯等60家業者看好中央公園商圈具備品牌延伸可能性，評估進駐。

經發局表示，補助總經費1000萬元，不限資格皆可提出申請，希望降低品牌進駐初期負擔。另考量品牌知名度、企業經營理念等，將擇優補助，鼓勵潮牌、設計服飾、特色餐酒館等多元業態進駐，為商圈注入新活力。

中央公園商圈理事長林濬鴻表示，大統百貨燒掉後，玉竹商圈遭受極大衝擊，店家陸續撤出，沒落蕭條，這次補助計畫盼能招募年輕化店家進駐，回復為昔日年輕人的朝聖地。

樹德科大行銷管理系副教授黃慶源認為，商圈除硬體設施，應朝向吸引國際觀光客，加強軟體內容，包括增加藝文表演、文化輸出或街頭展演，創造吸引力，否則有店家沒人潮，所有補助就變浪費。

議員許采蓁表示，單次性補助對恢復商圈經濟動能，可能無法立竿見影，引入強力品牌，把商圈主題定位清楚，才能真正恢復活力。議員郭建盟建議，除裝潢補貼，也能短期給予租金補貼，增加進駐意願，市府更要搭配觀光行銷，把國際觀光客帶進商圈。

議員黃文益則認為，商圈補助應設立審慎機制。並慎選品牌，透過話題性帶動人潮與店家進駐，形成良性循環，建議市府主動招商、訂定產業類型占比，讓商圈展現多樣化面貌。

高雄市 觀光客 補助款 品牌

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