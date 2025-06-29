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高雄左營、楠梓區議員選戰 薛兆基搶設總部

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
高雄左楠選區下屆議員選舉人才濟濟，暌違政壇20年的前代理市長葉菊蘭辦公室主任薛兆基，昨天成立競選總部，積極爭取黨內提名。記者王昭月／攝影
高雄左楠選區下屆議員選舉人才濟濟，暌違政壇20年的前代理市長葉菊蘭辦公室主任薛兆基，昨天成立競選總部，積極爭取黨內提名。記者王昭月／攝影

高雄第四選區（左營、楠梓區）下屆議員選舉戰鼓擂起，地方推測可能高達25人爭搶9席，其中暌違政壇逾20年的前高雄代理市長葉菊蘭辦公室主任薛兆基，昨搶先成立競選總部，讓左楠區競爭更加激化。

左楠區人口逾30萬人、地方派系勢力盤根錯節，歷來選舉，藍綠交鋒激烈。上屆市議員選戰國民黨拿下5席，民進黨攻3席，無黨1席，但下屆選舉人才輩出，屬一級戰區。

扣除現任議員尋求連任外，民進黨有意參選的「新人」據傳5至6人，包括前文化局長尹立、前青年局長張以理、前立委劉世芳辦公室主任黃偵琳、民進黨全國黨代表郭原甫及薛兆基等，另名在地里長及一名年逾8旬的前議員，皆有意捲土重來。

甚早表態參選的薛兆基，昨天率先成立競選總部。他表示將以「五箭齊發左楠稱霸」政見，爭取支持。左楠區民進黨有黃文志及李雅慧2席議員，依過去經驗，民進黨應有拿下4席的空間。

地方人士指，藍營如無意外，仍由現任議員白喬茵、陳麗珍、李眉蓁、李雅芬、陳玫娟5女繼續爭取連任。

高雄市 議員 民進黨 國民黨

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