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金湖花蛤季 千人放流40萬蛤苗

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金湖花蛤季昨開幕，千人魚、蛤苗放流，吸引大批民眾參與。記者蔡家蓁／攝影
金湖花蛤季昨開幕，千人魚、蛤苗放流，吸引大批民眾參與。記者蔡家蓁／攝影

「2025金湖花蛤季千人魚、蛤苗放流暨成功花蛤裝置藝術啟用典禮」系列活動昨開幕，放生40萬顆花蛤苗入海；活動為期1個月，除每天都有沙灘活動，7月19日起有舞蹈大賽、演唱會和花蛤小天使決賽陸續登場。

花蛤是金門沿海具代表性的物產之一，外殼色澤多變，以白、乳黃、褐色為主，肉質鮮嫩、風味甘甜，隨著產業文化推動與觀光發展，花蛤不僅是重要特產，更成為金湖鎮春夏之交的旅遊主軸。

「金湖花蛤季」結合挖蛤體驗、在地料理、裝置藝術及生態教育，深具地方特色。鎮公所與民眾一同將40萬顆花蛤苗放流入海，吸引許多民眾參加。

金湖鎮長陳文顧表示，以「花蛤意象」為主題，在成功海灘平台打造大型裝置藝術，由文化部認證的傳統匠師、泥塑剪黏藝術家蔡鴻儀創作，融合傳統技藝與當代美學，讓花蛤不只是盤中海味，更是金門文化的重要象徵。

7月19日「金舞門舞蹈大賽」、20日「金Chill演唱會」則由安雨晨、李杰明、陳忻玥、曾沛慈輪番嗨唱。19至27日最後一周的活動期間，每日下午4時到9時規畫吃西瓜比賽、呷冰大賽等趣味活動。

金門 生態旅遊 演唱會

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