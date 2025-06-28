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金門野保十週年推生態集點 邀全民行動守護野生動物

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
為歡慶金門縣野生動物救援暨保育協會成立十週年，協會將於今夏推出「十年同行，守護金門野生生命｜生態集點挑戰」活動，自7月1日至8月31日展開。圖／金門縣野生動物救援暨保育協會提供
為歡慶金門縣野生動物救援暨保育協會成立十週年，協會將於今夏推出「十年同行，守護金門野生生命｜生態集點挑戰」活動，自7月1日至8月31日展開。圖／金門縣野生動物救援暨保育協會提供

為歡慶金門縣野生動物救援暨保育協會成立十週年，協會將於今夏推出「十年同行，守護金門野生生命｜生態集點挑戰」活動，自7月1日至8月31日展開，邀請民眾踏查野生動物棲地、走訪友善店家，透過寓教於樂的方式，走入金門的保育現場。

金門擁有豐富多樣的自然生態，歐亞水獺、緬甸蟒、鱟等珍稀物種皆在此棲息，協會自創會以來，已處理超過3千件野生動物救傷案件，背後往往是因人類活動導致的受傷與困境，從被黏鼠板困住、遭車撞倒地的個體，到成功康復重返自然的案例，都凝聚著一群人默默守護生命的努力。

協會理事長陳淑亭表示，我們始終相信，每一個生命都值得被看見、被守護。希望藉由這次活動，讓更多人認識金門的野生動物，也願意一起行動支持保育工作。

這次的「生態集點挑戰」設計三大主題任務，鼓勵民眾實地參與：

生態打卡：走訪指定地點與特色標的合影，包括水獺排遺、栗喉蜂虎解說牌、鯨豚與蟒蛇標本等，深入了解物種及其棲地特色。

小偵探大保育：透過參與協會活動、追蹤社群、記住愛心碼及野生動物急救三步驟等，加強保育知識並實際參與倡議行動。

支持友善店家（選填）：至協力店家消費即可加點，店家並將捐出10%金額支持協會救援經費。

即日起，民眾可於百花、村復號、金八家、荳咖啡室、藝耕、浯日咖啡、浯作工作室、蓊蓊書店、蜉蝣咖啡等友善店家免費索取集點卡，前300名完成任務者可兌換限量「微笑水獺手工皂」或「貪貪凍乾零食」一份，還能享有店家優惠。

協會強調，這不僅是一次集點活動，更是一場具教育意義的生態導覽，期盼民眾能從中認識金門的物種與生態環境，進而以實際行動加入守護行列，陪伴這片土地走過下個十年。更多詳情請見協會官網：www.kwrca.org.tw

金門擁有豐富多樣的自然生態，金門縣野生動物救援暨保育協會自創會以來，已處理超過3千件野生動物救傷案件。圖／民眾提供
金門擁有豐富多樣的自然生態，金門縣野生動物救援暨保育協會自創會以來，已處理超過3千件野生動物救傷案件。圖／民眾提供

金門 動物

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