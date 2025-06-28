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澄清湖空維區擴大 續加強通行車輛排煙管制

中央社／ 高雄28日電

高雄環保局擴大澄清湖空氣品質維護區，涵蓋金獅湖風景區等場域，面積達500公頃以上，為六都面積最大的觀光空維區，同步動員大掃除強化區域環境整頓，持續加強通行車輛排煙管制。

高雄市政府環保局指出，為提升空氣品質與民眾休憩體驗，規劃擴大澄清湖空氣品質維護區範圍，新增涵蓋澄清湖大公園（原高爾夫球場）、澄清湖棒球場、圓山大飯店及金獅湖風景區等周邊場域，面積將從300公頃擴大至500公頃以上，成為六都面積最大的觀光空維區。

環保局表示，此次擴大空維區將串聯金獅湖與澄清湖兩大自然景觀，打造兼具空品改善與生態保育功能的潔淨綠廊道，並同步啟動區域整體環境維護計畫，動員工務局公園處等單位大掃除，包括道路清潔、綠地整修、樹木修剪與雜物清除等作業，降低污染源並穩定空氣品質。

環保局今天發布新聞稿指出，澄清湖風景區自民國111年2月公告為空維區以來，針對出廠滿5年的柴油大客車與燃油機車加強管制，其中，大客車須提供1年內排煙檢驗合格紀錄，機車則必須完成當年度排氣定檢。

環保局表示，經多項管制作為後，進入澄清湖風景區車輛合格比例，從110年三成，提升至目前達九成，未來將持續加強通行車輛排煙檢驗管制。

環保局呼籲車主應養成每年定期實施排煙檢驗的習慣，確保車輛符合排放標準；同時也鼓勵市民多搭乘大眾運輸工具或使用電動車輛等低污染運具，共同維護高雄市的空氣品質，攜手打造永續、宜居的城市生活環境。

空氣品質 環保局 澄清湖

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