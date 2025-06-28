高市「山海探險隊」 原民青年導覽桃源復興部落

高雄市青年局「山海探險隊」體驗活動，日前走訪桃源區復興里「瓦阿係部落」。透過在地布農青年的導覽，認識部落歷史與生態環境。

青年局發布新聞稿表示，此次活動是一場貼近自然、充滿文化溫度的原鄉探索之旅。有學員表示，這不僅是一趟難忘的山林旅程，更能了解部落文化傳承與原青在地方創生議題上的努力。

青年局長林楷軒表示，「山海探險隊」鼓勵青年走出都市、深入在地。此次安排學員親手採集愛玉，並進行削皮、曝曬程序，讓學員認識在地產業與農耕文化，並藉由部落導覽，深入探索原鄉文化的韌性與永續價值，進而激發青年學子對地方創生議題的關注。

青年局表示，復興部落位處高雄市桃源區復興里，坐落南橫公路沿線，是布農族的重要原鄉部落。當地不僅擁有壯麗山林與蓬勃發展的愛玉產業，部落內橫跨荖濃溪的「瓦阿係吊橋」更是交通要道，平日肩負農產運輸與居民通行的重要角色，是部落與外界的聯繫命脈。

此次活動導覽員是布農青年黃槿文，她自幼在復興部落長大，除了長期投入原鄉社區營造、文化導覽與農業永續推廣，還與同為布農青年的丈夫謝瑜璇在家鄉一同創辦「漓咖啡」，也申請到青年局的青創補助添增設備。

謝瑜璇在活動中與學員分享愛玉產業復育的經驗，並陪同採集愛玉，以及削皮、曝曬等流程，讓學員體驗手作愛玉的同時，深刻感受部落農業與自然環境的緊密連結。

「山海探險隊」今年規劃12條路線、共15場體驗活動，7月至9月將陸續走訪湖內、那瑪夏、茂林、旗山、梓官、大寮、美濃與六龜等區。凡設籍、就學或就業於高雄市、年齡介於16至35歲的青年，皆可透過青年局官網報名。