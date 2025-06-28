搶救沒落商圈高市府砸千萬招商補助 民代籲設機制防浮濫

鄰近中央公園的原宿玉竹、新堀江商圈人潮衰退，店面空置率高，高雄市經發局近期祭出百萬裝潢費補助開店，盼重振商圈經濟，已有60家業者評估進駐。學者提醒，有店家沒人潮，撐不起營業黯然收場，恐讓補助形成浪費，民代也建議，把商圈定位清楚，不能濫補助。

原宿玉竹、新堀江商圈曾在80至90年代是服飾精品、觀光熱點，更是年輕人潮聚集地，如今人潮大不如前，店面空置商圈沒落，失去昔日風華。

經發局為重振商圈，近期推出店家進駐補助計畫，範圍涵蓋玉竹、新堀江街區，以硬體設施補助為主，設計費補助最高上限20萬元，裝潢費最高80萬元，但若面積達70坪以上，裝潢費補助最高可達120萬元，總計最高140萬元。

政策一推出，吸引1/2 Bistro & Bar、Bar Doorlight、大骨麵、碰個面涼麵鍋燒專賣等超過60家業者表達進駐意願。2/1 Bistro & Bar負責人盧俊顯說，看好中央公園商圈發展潛力，具備品牌延伸可能性，將進一步評估進駐。

中央公園商圈理事長林濬鴻表示，大統百貨燒掉後，玉竹商圈遭受極大衝擊，店家陸續撤出後逐漸蕭條，他認為從過去到現在，玉竹、新堀江就是年輕人的朝聖地，期盼這次補助計畫可以招募年輕化店家進駐發展出特色。

高雄市議員黃文益指出，商圈補助不能泛濫，應設立審慎機制，慎選具吸引力的品牌如潮牌、餐飲、服飾等進駐，透過話題性帶動人潮與店家進駐，形成良性循環，建議市府主動招商、訂定產業類型占比，讓商圈活絡並展現多樣化面貌。

市議員許采蓁表示，單次性的補助，對恢復商圈活力和經濟動能，效果可能無法立即展現，她認為引入強力品牌，或商圈主題定位清楚提高吸引力，才能真正使商圈恢復活力。

市議員郭建盟也建議，除裝潢補貼，也能短期給予租金補貼，增加進駐意願，至於人潮引進，應把小港機場觀光旅客列入觀光施政重點，疫情後班機數都回復了，旅客卻都跑到台北不來高雄，市府要搭配觀光行銷把國際觀光客帶進城市，活絡商圈。

樹德科大行銷管理系副教授黃慶源也認同，商圈規劃除了硬體設施，應該朝向吸引國際觀光客，尤其加強軟體內容，例如增加藝文表演、文化輸出或街頭展演，創造吸引力，否則有店家沒人潮，撐不起營業黯然收場，所有補助就變浪費。

經發局表示，補助計畫希望降低品牌進駐初期負擔，總經費約1000萬元，不限資格皆可提出申請，考量品牌知名度、企業經營理念等，擇優補助，鼓勵潮流品牌、設計服飾、特色餐酒館等多元業態進駐，為商圈注入新活力。