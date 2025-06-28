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金湖花蛤季揭序幕 千人放流40萬蛤苗、裝置藝術啟用

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金湖鎮公所特別以「花蛤意象」為主題，在成功海灘平台打造大型裝置藝術，象徵金門人對大海的依戀與對傳統產業的珍視，還沒啟用就吸引大批遊客前往拍照打卡。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮公所特別以「花蛤意象」為主題，在成功海灘平台打造大型裝置藝術，象徵金門人對大海的依戀與對傳統產業的珍視，還沒啟用就吸引大批遊客前往拍照打卡。記者蔡家蓁／攝影

金湖鎮公所今日上午在成功出海口廣場隆重舉辦「2025金湖花蛤季千人魚、蛤苗放流暨成功花蛤裝置藝術啟用典禮」，活動吸引大批民眾、社區居民及觀光遊客熱情參與，共放生40萬顆花蛤苗入海；此外，大型花蛤裝置藝術也正式啟用，為金湖注入更多觀光新亮點。

此次活動由鎮長陳文顧主持，並偕同金湖鎮民代表會主席蔡乃靖、水產試驗所長李佳發、金湖分局長王貞惠及多位鎮民代表、里長共同剪綵，象徵花蛤季系列活動正式啟動。

花蛤（金門話稱「沙ㄙㄨㄟˋ」）是金門沿海具代表性的物產之一，外殼色澤多變，以白、乳黃、褐色為主，肉質鮮嫩、風味甘甜，因當地海域水質清澈、沙質潔淨而深受消費者喜愛。隨著產業文化推動與觀光發展，花蛤不僅是成功地區的重要特產，更成為金湖鎮春夏之交的旅遊主軸。「金湖花蛤季」結合挖蛤體驗、在地料理、裝置藝術及生態教育，年年吸引大量遊客參與，深具地方特色。

陳文顧表示，為提升金湖觀光亮點，特別以「花蛤意象」為主題，在成功海灘平台打造大型裝置藝術，由文化部認證的傳統匠師、泥塑剪黏藝術家蔡鴻儀創作，融合傳統技藝與當代美學，象徵金門人對大海的依戀與對傳統產業的珍視。他指出，這項作品延續去年新市公園「漂浮跳房子」的設計理念，再次為金湖增添具文化價值的公共藝術，也讓花蛤不只是盤中海味，更是金門文化的重要象徵。

典禮後隨即展開「千人魚、蛤苗放流」活動，鎮公所與民眾一同將40萬顆花蛤苗放流入海，象徵海洋資源永續與復育精神。活動吸引許多親子家庭、地方團體扶老攜幼共襄盛舉，場面溫馨感人，也進一步強化全民對環境保育的重視。

陳文顧強調，永續觀光與海洋生態保育是金湖鎮施政的重要目標，透過每年花蛤季的舉辦，不僅讓遊客深入了解地方文化，也以實際行動守護金門珍貴海域。他期望藉由藝術裝置與放流活動，深化大眾對海洋資源永續的認同，讓金門海域生生不息。

金湖鎮民代表會主席蔡乃靖則表示，成功花蛤裝置藝術與復國墩大螃蟹地標遙相呼應，是金湖鎮觀光推廣的重大成果之一；他感謝地方各界與居民的熱情參與，並呼籲大家持續守護這片美麗海域，讓珍貴資源得以代代相傳，永續延續。

金湖鎮公所今日舉辦「金湖花蛤季千人魚、蛤苗放流，鎮長陳文顧（左三）偕同金湖鎮民代表會主席蔡乃靖（左四）及多位鎮民代表、里長一起放流魚、蛤苗。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮公所今日舉辦「金湖花蛤季千人魚、蛤苗放流，鎮長陳文顧（左三）偕同金湖鎮民代表會主席蔡乃靖（左四）及多位鎮民代表、里長一起放流魚、蛤苗。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮公所今日上午在成功出海口廣場隆重舉辦「2025金湖花蛤季千人魚、蛤苗放流暨成功花蛤裝置藝術啟用典禮」，活動吸引大批民眾、社區居民及觀光遊客熱情參與。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮公所今日上午在成功出海口廣場隆重舉辦「2025金湖花蛤季千人魚、蛤苗放流暨成功花蛤裝置藝術啟用典禮」，活動吸引大批民眾、社區居民及觀光遊客熱情參與。記者蔡家蓁／攝影
大型花蛤裝置藝術今天也正式舉行剪綵啟用典禮，為金湖注入更多觀光新亮點。記者蔡家蓁／攝影
大型花蛤裝置藝術今天也正式舉行剪綵啟用典禮，為金湖注入更多觀光新亮點。記者蔡家蓁／攝影

金門 裝置藝術

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