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食客聲援澎湖阿家生蠔老闆 指他「嘴賤但熱情！」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
韓國女團「FANATICS」成員網紅尹到怡日前和朋友到澎湖旅遊，到「阿家生蠔」消費，認為店家不斷用挑釁言詞酸她，語氣傲慢、輕率，讓業者遭炎上。記者宋原彰／翻攝
韓國女團「FANATICS」成員網紅尹到怡日前和朋友到澎湖旅遊，到「阿家生蠔」消費，認為店家不斷用挑釁言詞酸她，語氣傲慢、輕率，讓業者遭炎上。記者宋原彰／翻攝

南韓女團「FANATICS」成員網紅尹到怡日前到澎湖知名老店「阿家生蠔」消費，認為遭老闆冷嘲熱諷，直播影片曝光後，老闆不僅遭炎上，事後還被縣府查出未辦營業登記，事件引兩極看法；有網友聲援老闆，指10年前曾到店消費，老闆是很有個性的人，說話很靠北，應是雙方有誤會，若當下誇他，他會熱情招呼。

網友在網路Threads發文替近日惹出消費風波的澎湖老店「阿家生蠔」業者說話，網友陳述指出，10年前去吃過這家店，老闆是很有個性的人，相信雙方都有誤會。

該名網友表示，去吃這家店要和老闆好好的鬥嘴鼓，他的話當然很靠北，但如果好好的誇一下老闆，他一定是很熱情的招呼。

該名網友並強調，老闆的話不用那麼認真看待，覺得好像他說「賺那麼多錢怎麼會虧我」是在言語調挑釁或性騷擾！如果當下和老闆說分量調整一下當然合理，但對真性情的人來說，他會覺得「你（指韓國網紅）是不是在嫌棄我的東西不好。」

該名網友認為，很多網友因為這次事件留下負評，老闆後續的解釋也是差強人意不甚合理，但若有機會去澎湖一定會再訪，因為他就喜歡老闆嘴賤又熱情！

該篇貼文有其他網友回應，在美國對不認識的人第一次就嘴賤只會被人覺得是rude甚至會嚇到，很多國家文化也是這樣想，覺得不能期望其他國家的人會了解這種文化，因為其他文化相處模式不是這樣。

有網友則指出，花錢還要看別人臉色，被占便宜也要幫對方找藉口推託，跪久了就站不起來了；某些店家老闆講話就是這樣，只不過被放大而已。

老闆 澎湖

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