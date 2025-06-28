高雄左楠區下屆議員恐參選爆炸 他最早成立競選總部點戰火

高雄市第4選區（左營、楠梓區）下屆市議員選舉已擂起戰鼓，地方推測可能高達25人爭搶9席，屬一級戰區，其中暌違政壇逾20年的前高雄代理市長葉菊蘭辦公室主任薛兆基，今早率先成立競選總部，也讓左楠區競爭更加激化。

高雄左楠區人口逾30萬、應選9席議員，當地派系勢力盤根錯節，歷來選舉，藍綠向來交鋒激烈，上屆市議員選戰，國民黨拿下5席，民進黨攻下3席，無黨1席，但下屆選舉卻傳有超過25人參選，競爭異常激烈。

扣除現任議員尋求連任外，民進黨有意參選的「新人」傳已有五至六人，其中20年前曾任高市代理市長葉菊蘭辦公室主任的薛兆基，今天成立競選總部，在眾選將中最早部署。

薛兆基競選總部今早封街舉辦成立大會，現場湧入300多名鄉親，包括文學作家凌煙都跨界站台，顯示好人氣。20年前，他因緣際會接任市長辦公室主任而退出選戰，如今以57歲「熱血大叔」身分擬參選議員，他提出「「五箭齊發左楠稱霸」政見，爭取支持。

目前左楠區民進黨有黃文志及李雅慧2席議員，薛兆基表示，依過去經驗，民進黨應有拿下4席的空間，但最多僅取得3席。這屆有意投入參選的黨內「新人」，目前據知有前文化局長尹立、前青年局長張以理及前立委劉世芳辦公室主任黃偵琳、民進黨全國黨代表郭原甫及他等5至6人，不少鄉親期許他能以不同的視野與創意，為地方提供服務。

從派系分布來看，黃文志屬民正國會，尹立及黃偵琳屬於新潮流菊系，李雅慧、張以理屬湧言會，薛兆基雖曾是前行政院長謝長廷子弟兵，如今無明顯流派，在黨內是孤鳥。