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全國首創！台南街友一站式自立服務「助脫街」 5人穩定就業

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
日本社會福祉法人有隣協會透過高雄市慈聯社會福利基金會安排，參訪台南市「街友生活自立支援服務中心」，對台南整合式服務模式表達高度關注，並與市府交流實務經驗與政策模式。圖／台南市社會局提供
日本社會福祉法人有隣協會透過高雄市慈聯社會福利基金會安排，參訪台南市「街友生活自立支援服務中心」，對台南整合式服務模式表達高度關注，並與市府交流實務經驗與政策模式。圖／台南市社會局提供

台南市設立全國首創的「街友生活自立支援服務中心」，結合民間與公部門資源，提供街友沐浴、洗衣、寄物、用餐、物資、職訓與就業媒合等一站式服務，具體回應街友健康、心理與生計等多重需求，建立具體可行的脫街支持機制。

截至今年5月，台南市共列冊街友272人，其中151人目前在街頭生活，截至今年5月，市府媒合轉介職業訓練2人；就業媒合服務75人，目前已有5名街友穩定就業超過3個月，其中1名工作穩定後返家，與家人重聚。

台南市推動街友關懷與自立支持服務成果獲國際肯定，日本社會福祉法人有隣協會日前透過高雄市慈聯社會福利基金會安排，專程參訪台南市「街友生活自立支援服務中心」，對台南整合式服務模式表達高度關注，並與市府交流實務經驗與政策模式。

社會局長郭乃文指出，此次國際交流不僅讓台南分享實務經驗，也促進政策反思與精進，未來將持續擴充服務量能，打造安全、有尊嚴的生活環境。

市長黃偉哲表示，街友議題牽涉面向廣泛，不再是單純的住宅問題，因此市府以「多元介入、一站式服務」為核心策略，推動整合性的支持體系，成為其他縣市仿效的典範，也展現城市對弱勢族群的責任與人本關懷。

社會局也呼籲，若發現有急難街友或市民需要協助，請撥打1957社福專線或1999市民服務專線，市府將依實際狀況提供必要支援。

日本社會福祉法人有隣協會透過高雄市慈聯社會福利基金會安排，參訪台南市「街友生活自立支援服務中心」，對台南整合式服務模式表達高度關注，並與市府交流實務經驗與政策模式。圖／台南市社會局提供
日本社會福祉法人有隣協會透過高雄市慈聯社會福利基金會安排，參訪台南市「街友生活自立支援服務中心」，對台南整合式服務模式表達高度關注，並與市府交流實務經驗與政策模式。圖／台南市社會局提供
日本社會福祉法人有隣協會透過高雄市慈聯社會福利基金會安排，參訪台南市「街友生活自立支援服務中心」，對台南整合式服務模式表達高度關注，並與市府交流實務經驗與政策模式。圖／台南市社會局提供
日本社會福祉法人有隣協會透過高雄市慈聯社會福利基金會安排，參訪台南市「街友生活自立支援服務中心」，對台南整合式服務模式表達高度關注，並與市府交流實務經驗與政策模式。圖／台南市社會局提供
日本社會福祉法人有隣協會透過高雄市慈聯社會福利基金會安排，參訪台南市「街友生活自立支援服務中心」，對台南整合式服務模式表達高度關注，並與市府交流實務經驗與政策模式。圖／台南市社會局提供
日本社會福祉法人有隣協會透過高雄市慈聯社會福利基金會安排，參訪台南市「街友生活自立支援服務中心」，對台南整合式服務模式表達高度關注，並與市府交流實務經驗與政策模式。圖／台南市社會局提供

街友 社會局 台南

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