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尹到怡澎湖用餐糾紛 網友查老闆講這句話同意拍卻爆氣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
尹到怡影片中第1分47秒，老闆口氣平靜說「妳們就自然地去拍就好啦」。圖／取自尹到怡的YouTube頻道
尹到怡影片中第1分47秒，老闆口氣平靜說「妳們就自然地去拍就好啦」。圖／取自尹到怡的YouTube頻道

韓團「FANATICS」成員尹到怡在澎湖「阿家生蠔」用餐遭辱風波，老闆受訪稱尹到怡深夜才來、要錄影也未事先告知，且態度目中無人，他感到不受尊重，才沒有好臉色。不過，網友發現影片中第1分47秒時，老闆說「妳們就自然地去拍就好啦」，且口氣平靜。網友認為，可見老闆當時同意拍攝，後來卻爆氣。

尹到怡的YouTube頻道的影片「韓國人來台灣幾年，最不開心的一次經驗，是因為我是韓國人才這樣對我嗎？還是在開玩笑？」，22日上傳以來，已超過60萬次點閱。她與台灣籍成員李家儀用餐糾紛事情曝光之後，引起熱烈討論。

老闆娘坦言當天老闆有喝酒，她一開始難以掌握丈夫的情緒與反應，又尹到怡已開始拍攝影片，後來不知哪個環節，丈夫突然大喊「不給拍，全都都洗掉」，甚至一度收走餐點後又送回。外場結束休息之後，她詢問之下，丈夫說對方沒有先問候說要拍攝，就到處去拍了。她對於當天造成的不愉快深感抱歉。

PTT有網友PO出影片截圖，在1分47秒時老闆雖未入鏡，但傳來老闆講話聲「妳們就自然地去拍就好啦」。網友表示，影片會說話，「看來老闆有同意耶」，YouTube各家新聞底下留言，還是有人質疑「未經店家同意就直接拍攝」，「原來沒看影片就直接腦補：未經同意」。

其他網友在推文留言，「台灣的玩法就是事後愈想愈不對勁」、「言語中各種暗示騷擾人在先還有啥好說」、「只有硬拗是真的」、「可以拍，但不能批評講壞話？」

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老闆娘 澎湖 影片

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