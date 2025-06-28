高雄旗美地區公告禁飛無人機引反彈 高市農業局緊急解套

高雄旗山、美濃、內門、杉林等區近日公告納入禁飛「紅區」，引起地方農友反彈，高市農業局表示，已立即向交通部民用航空局、海軍反潛航空指揮部及農業部動植物防疫檢疫署及反映，在確保航安前提下兼顧農民與代噴業者的權益。

農業局表示，旗美等區納入海軍反潛航空指揮部「軍事訓練空域」行之有年，惟近日軍方又納入交通部民航局無人機空域管制系統，導致部分農作物農藥噴灑作業受限，引發無人機農藥代噴業者及農民不滿。

農業局已向相關單位反映，目前無人機代噴作業申請程序維持向民航局申請使用空域，民航局會徵詢海軍反潛航空指揮部意見，若未影響訓練即同意申請；後續會再就無人機禁航範圍與相關規定，邀相關單位協商調整。

農業局指此次禁航措施，是民航局為配合國防部海軍反潛航空指揮部實施演訓所公告，部分需進行病蟲害防治的農作物恐受影響。目前高雄市主要使用無人機代噴農藥作物以水稻及水蓮為大宗，本期稻作多已收穫，代噴需求以野蓮為主。

這次公告的禁航高度400英呎（約122公尺），此高度限制與實際農業無人機代噴飛行作業高度（在作物上方1.5～4公尺間）相距尚遠，干擾風險甚低，已向農業部動植物防疫檢疫署反映，防檢署表示將與民航局及海軍反潛航空指揮部再行檢討相關規定與申請作業流程，減少對農務衝擊。

市府農業局長姚志旺表示，農藥代噴作業仍可向市府交通局遞件申請，其中美濃區農會已遞件申請無人機噴藥作業，交通局也已快速審閱協助送件，目前正由民航局與海軍反潛航空指揮部審核中。