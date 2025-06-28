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國防部畫設無人機禁飛紅區惹議 柯志恩提限高方案籲解套

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄旗山美濃空域被劃設無人機禁飛紅區引發爭議，國民黨立委柯志恩提出限高解方呼籲軍方重做調整。圖／柯志恩辦公室提供
高雄旗山美濃空域被劃設無人機禁飛紅區引發爭議，國民黨立委柯志恩提出限高解方呼籲軍方重做調整。圖／柯志恩辦公室提供

國防部以軍事演訓名義26日起將高雄旗山、美濃、內門及杉林地區，畫設為無人機「禁飛紅區」，導致原本合法的農用無人機業者全面停飛。立委柯志恩認為，此舉影響農民生計，她提出「限高」解方呼籲軍方重做調整。

柯志恩指出，當前正值香蕉、木瓜、番茄等作物病蟲害防治關鍵期，農用無人機停飛，預估至少1000公頃面積受到影響，恐會導致病蟲害擴散、作物減產，損失難以估計。

農民依賴農用無人機協助農藥噴灑抑制蟲害的做法行之有年，尤其高雄美濃是台灣水蓮主產地，產量占全台8成以上，若農用無人機無法協助，恐將造成產量大幅下滑，並衝擊市場價格，若不靠無人機協助，依現有人力，難以涵蓋所有農地噴藥作業。

軍方畫設紅區公告，事前並未諮詢地方農會和民間團體，也沒有交代畫設依據與實施時程，不只干擾農務，更衝擊整體農產供應鏈。

軍方禁飛範圍不僅涵蓋大量農地，柯志恩說，高雄實踐大學作為南部最大的無人機考照和訓練場，早已通過空域核准，如今也畫入禁航紅區，未來如何辦理考照？以及高雄市政府或其他行政機關於此處有使用無人機探勘、測量，又該怎麼辦？

柯志恩認為，農村人口結構老化，無人機全面禁飛，無疑是在斷農民生計，軍方若要管控訓練空域飛航安全，她建議取消農用無人機業者反應只能申請六個區域作業的限制，降低需30天前申請等繁雜流程，或採取限高區分軍民用途，避免全面禁飛。

她也呼籲未來空域畫設，除了軍方之外，也應與交通部、農業部與地方代表共同組成審議機制，建立使用申請制度，兼顧國防安全與民生權益。

對此軍方回應，現有旗山、美濃的海軍防空指揮部訓練空域，是從1977年起依訓練需求畫設，現為配合中央無人機飛航活動區域管制規範，屏東縣政府於6月25日公告無人機操作範圍與空域，其中就包含旗山空域。

軍方表示，考量地區農務等實際需求，將邀集相關單位協商，在兼顧飛航安全及農民作業需求，充分溝通說明並研討適切方案調整，以兼顧權益。

農民 無人機 柯志恩

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