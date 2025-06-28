韓網紅風波遭停業 澎湖「阿家生蠔」老闆暴氣原因...老闆娘全說了

南韓女團「FANATICS」成員尹到怡近年移居台灣拍片當網紅，日前她與台灣成員李家儀到澎湖旅遊，遭知名老店「阿家生蠔」老闆冷嘲熱諷、揶揄羞辱，影片曝光，阿家生蠔遭炎上，事後被查出未辦營業登記，恐將永久停業，掀起熱議，針對網友質疑老闆娘出手阻止全程未制止，該店老闆娘昨天在影片留言區回應，還原當日經過，也向兩人正式致歉。

這起風波起因於尹到怡在YouTube上傳澎湖旅遊影片，標題「韓國人來台灣幾年...最不開心的一次經驗」為標題，她描述遭到「阿家生蠔」店家老闆言語挑釁「你們誠意不夠」、「賺到錢怎麼回饋我」，兩人臉色僵硬仍勉強擠出笑容，尹到怡直呼「感覺用餐還要看老闆臉色」，不解老闆態度發問「是因為我是韓國人才這樣對我嗎？」

沒想到尹到怡調整用餐點分量，老闆突然暴氣沒收餐點，甚至下逐客令說不賣了，大罵「到底有沒有腦筋啊」，尹到怡尷尬直說「我想回家」。

影片曝光後，留言區湧入8000多條留言，網友一面倒指責老闆態度惡劣，也有網友質疑老闆娘為何不出手阻止，任由場面失控。

對此老闆娘在留言中表示歉意，坦言當天丈夫已有飲酒狀況，自己一開始也難以掌握他的情緒與反應，再加上尹到怡已開始拍攝影片，她擔心貿然插手會引發更大衝突，選擇低調應對盡速讓用餐結束。她說，丈夫突然大喊「不給拍」，甚至一度收走餐點後又送回，她也十分尷尬與錯愕。

她補充說，自己在毫無準備下突然入鏡，當下根本來不及反應，只能強作鎮定，並趁鏡頭轉開時小聲提醒尹到怡避免拍到她本人。事後才知道丈夫反感的主因，是「未事先徵詢是否能拍攝」，店家並非公眾場所，不應該無條件配合網紅拍片。

老闆娘表示，會與丈夫進行深度溝通，也希望未來網紅與顧客在拍攝前，應先取得店家同意允許，以免造成誤解與衝突。她強調，對於當天造成的不愉快深感抱歉，也理解語言隔閡與應對失當，確實讓對方感到困擾。

最後，她向尹到怡與李家儀鄭重道歉，並誇讚尹到怡當時仍稱讚食物「可愛又有趣」，表現得相當有禮，但仍對整起風波感到遺憾。