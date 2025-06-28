搶攻暑假出遊陸客 金門赴陸行銷

國旅未見起色，搶攻暑假旅遊旺季與大陸「十一長假」客源，金門縣府再赴福州、寧德辦「金門觀光旅遊推介會」。縣府表示，五一假期前赴泉州、莆田推介初見成效，6月初迎來莆田踩線團，月底也有首發團來金旅遊，未來將整合金廈旅遊資源，持續深耕福建市場。

金門縣府參議陳祥麟與觀光處長許績鑫率團分赴福州、寧德辦「推介會，展現金門夏日海島觀光的多元魅力，當地旅遊業者熱烈響應。

觀光處表示，今年度共規畫4場觀光推介會，以「文化、體育、研學」為核心，推出「經廈門．遊金門」與「經泉州．遊金門」等路線，行程涵蓋自然景觀、人文體驗、戰地歷史與特色產業，結合縣內公私部門完整呈現金門觀光產業鏈，也為小三通旅遊市場注入活水，拓展福建地區旅遊客源。

陳祥麟致詞表示，希望透過此次旅遊交流盛會，讓更多的福建居民感受金門觀光魅力，也歡迎來金門細細品嘗金門的美好風情。許績鑫說，金門近年積極整合觀光資源，除重點推廣「台灣好行金門線」與金門縣陶瓷廠等景點，更持續強化自由行旅客服務機制，吸引更多福建旅客深入體驗金門的海島風情與慢活節奏。

縣府統計，自去年9月小三通全面復航以來，金門觀光持續回溫，截至今年上半年陸客已逾9萬人次，累計突破13萬人次。縣府表示，將持續擴大對外推廣，並藉由金廈旅遊資源整合與產業鏈連結，讓更多民眾認識金門、走進金門、愛上金門。