軍方突畫高雄無人機禁飛區 農會盼暫緩

軍方昨遭指控以演訓為由，未經溝通，6月26日起將高雄美濃、旗山、內門、杉林等地畫為「軍事演訓空域（紅區）」，禁飛無人機，影響空中噴灑農藥、肥料及農用運輸，引發農民反彈，在地農會希望軍方暫緩。

海軍艦隊指揮部表示，會在兼顧農務及航安的前提下，邀相關單位以及地方民眾溝通，協調可以兼顧各方需求的適切方案。

高雄市無人機機師職業工會理事長羅睿豪昨表示，軍方突然禁飛無人機，導致原本合法噴藥作業的無人機業者被迫全面停工，引發強烈反彈，認為軍方「罔顧民生、毫無預警」。受委託代為噴藥的農友不滿地說，廠商有提醒，連離地1公分都不可以，若偷飛會被重罰，「把農田當成軍事設施看待，是要農民怎麼活」。

美濃區農會總幹事鍾清輝說，美濃盛產稻米及水蓮、紅豆，不過農業人力老化、缺工，現在都請「飛手」操作無人機協助施肥、灑藥，若無人機禁飛，哪來這麼多人力下田；他批軍方的禁令思慮不周，農會已出面協商，盼能制定明確規則。

立委邱議瑩說，事涉民生與國防平衡，政府沒溝通，決策過程過於粗糙，令人遺憾，她將盡速召開協調會。議員林富寶指出，近年偏鄉農業都靠無人機噴灑農藥、探測農損，飛行高度不致影響演訓，軍方應規定限飛高度就好，不要全禁。

據指出，這區域長久就是海軍反潛航空指揮部所使用的訓練空域，所屬S-70C(M)及500MD反潛直升機經常在附近空域訓練。海軍艦隊指揮部政戰主任林傳盛表示，會在兼顧農務及航安的前提下，邀相關單位及地方民眾溝通，協調雙贏的適切方案。