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鳳梨葉纖維製紗線 屏東拚銷美

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東縣九如鄉農會昨日舉辦「鳳梨全株再利用 循環農業新里程」啟運儀式，農業部長陳駿季（中）也到場參加。記者潘奕言／攝影
屏東縣九如鄉農會昨日舉辦「鳳梨全株再利用 循環農業新里程」啟運儀式，農業部長陳駿季（中）也到場參加。記者潘奕言／攝影

屏東縣九如鄉農會自鳳梨葉抽取纖維製成紗線，再賣給業者製成各式衣帽產品；農民1分地可增加1萬多元收入，如今還能外銷，農會昨舉辦「鳳梨全株再利用 循環農業新里程」啟運儀式，農業部長陳駿季到場見證首批鳳梨葉纖維裝箱，將製成紗線外銷美國

農業部推動農業循環經濟，去年輔導九如鄉農會導入自動化鳳梨葉取纖設備，將原本被視為農廢的鳳梨葉，轉化為具商業潛力的天然再生纖維，製成帽子、毛巾、手帕、服飾、提袋、鞋襪等產品。

九如農會表示，目前收購鳳梨葉1公斤約7元，農民1分地可增加1萬多元收入；且鳳梨纖維可取代尼龍纖維，100公斤纖維可製成7500件衣服，讓地球愈來愈健康。

農會昨將100公斤的鳳梨葉纖維裝箱啟運，陳駿季表示，台灣1年有500萬噸農業廢棄物，農業部一直思考如何達成「全循環、零廢棄」目標。過去鳳梨採收後的農廢都做堆肥，現在鳳梨葉可取纖維、鳳梨皮可當豬飼料、鳳梨心做酵素，整株鳳梨都能充分利用。

優織隆公司執行副總謝煥麒說，世界各國都有去塑化的壓力，都在找天然纖維原料取代化學纖維，農業剩餘資材是很棒的來源。台灣的鳳梨有生產履歷標章，品質佳，鳳梨葉纖維具有抗菌、抑臭效果，美、加等國都很有興趣。

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