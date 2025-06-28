聽新聞
0:00 / 0:00

高雄路口探照燈刺眼 影響行車

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導
高市鳳山區南京路與凱旋路口加裝探照燈加強照明，但市議員批評眩光易讓駕駛人看不清方向，有安全之虞。圖／市議員李雅靜提供
高市鳳山區南京路與凱旋路口加裝探照燈加強照明，但市議員批評眩光易讓駕駛人看不清方向，有安全之虞。圖／市議員李雅靜提供

高雄鳳山區南京路與凱旋路有導盲行穿線，因燈光灰暗，工務局加裝探照燈加強照明，刺眼眩光卻讓駕駛人看不清方向，市議員李雅靜批評對行車有安全之虞；工務局公園處表示，探照燈是臨時裝置，會先調整角度，下月中以7公尺路燈替代。

公園處說明，因日前地方反映路口周圍照明不足，會勘後，建議將3.5公尺景觀燈換為7公尺路燈，景觀燈屬人行道改善工程一環，施作尚未驗收，於是先在燈桿加設探照燈加強臨時照明。就民眾反映探照燈太亮影響行車一事，將立即調整燈具角度，7月再換為路燈。

高市不少路口路燈昏暗，有路人行經南京路與凱旋路口時跌倒受傷，加上該處路口設導盲行穿線，工務單位考量行人安全，先在路燈下方加裝探照燈。但議員李雅靜發現，探照燈光直射整個路口，造成明顯眩光，極易引發行車危險，「這樣的設計根本潛藏危機，是安全死角」。

她說，照明設施是在提升道路能見度，但強光直射反而會削弱駕駛的判斷力和反應時間。這不是在解決問題，而是在製造風險，市府在公共安全的疏忽，都可能讓市民付出代價。她已要求權管單位改善，也會持續追蹤進展，保障民眾夜行安全。

新富里長李金福說，之前里民反映燈光昏暗，工務單位來裝探照燈，後有駕駛人反映，燈光太強影響視線。

高雄市 探照燈

延伸閱讀

高雄六合夜市旁路面破大洞 市府急灌水泥防人車掉入洞

高雄雨後天空出現「超大雙彩虹」 專家解析和這些因素有關

高雄防水閘門補助案 中央特別統籌分配稅款支應50%

2025高雄啤酒音樂節下周登場 卡司攤位出爐吸人潮

相關新聞

鳳梨葉纖維製紗線 屏東拚銷美

屏東縣九如鄉農會自鳳梨葉抽取纖維製成紗線，再賣給業者製成各式衣帽產品；農民1分地可增加1萬多元收入，如今還能外銷，農會昨...

軍方突畫高雄無人機禁飛區 農會盼暫緩

軍方昨遭指控以演訓為由，未經溝通，6月26日起將高雄美濃、旗山、內門、杉林等地畫為「軍事演訓空域（紅區）」，禁飛無人機，...

搶攻暑假出遊陸客 金門赴陸行銷

國旅未見起色，搶攻暑假旅遊旺季與大陸「十一長假」客源，金門縣府再赴福州、寧德辦「金門觀光旅遊推介會」。縣府表示，五一假期...

高雄路口探照燈刺眼 影響行車

高雄鳳山區南京路與凱旋路有導盲行穿線，因燈光灰暗，工務局加裝探照燈加強照明，刺眼眩光卻讓駕駛人看不清方向，市議員李雅靜批...

高雄六合夜市旁路面破大洞 市府急灌水泥防人車掉入洞

高雄市新興區南台路今天下午在路中央出現一處長寬1公尺的大圓洞，一旁店家看見路面柏油陷了下去，急忙拿來菜籃、三角錐將坑洞圍...

高雄雨後天空出現「超大雙彩虹」 專家解析和這些因素有關

高市今天傍晚降大雷雨，雨後放晴，市區天空驚現超大雙層彩虹掛天際，不少民眾目睹驚嘆，紛紛拿起手機拍下難得的雨後美景；中央氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。