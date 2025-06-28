高雄路口探照燈刺眼 影響行車

高雄鳳山區南京路與凱旋路有導盲行穿線，因燈光灰暗，工務局加裝探照燈加強照明，刺眼眩光卻讓駕駛人看不清方向，市議員李雅靜批評對行車有安全之虞；工務局公園處表示，探照燈是臨時裝置，會先調整角度，下月中以7公尺路燈替代。

公園處說明，因日前地方反映路口周圍照明不足，會勘後，建議將3.5公尺景觀燈換為7公尺路燈，景觀燈屬人行道改善工程一環，施作尚未驗收，於是先在燈桿加設探照燈加強臨時照明。就民眾反映探照燈太亮影響行車一事，將立即調整燈具角度，7月再換為路燈。

高市不少路口路燈昏暗，有路人行經南京路與凱旋路口時跌倒受傷，加上該處路口設導盲行穿線，工務單位考量行人安全，先在路燈下方加裝探照燈。但議員李雅靜發現，探照燈光直射整個路口，造成明顯眩光，極易引發行車危險，「這樣的設計根本潛藏危機，是安全死角」。

她說，照明設施是在提升道路能見度，但強光直射反而會削弱駕駛的判斷力和反應時間。這不是在解決問題，而是在製造風險，市府在公共安全的疏忽，都可能讓市民付出代價。她已要求權管單位改善，也會持續追蹤進展，保障民眾夜行安全。

新富里長李金福說，之前里民反映燈光昏暗，工務單位來裝探照燈，後有駕駛人反映，燈光太強影響視線。