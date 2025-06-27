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高雄六合夜市旁路面破大洞 市府急灌水泥防人車掉入洞

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄市新興區南台路上路面出現坑洞，一旁店家熱心拿障礙物圍擋。圖／翻攝自郭建盟threads
高雄市新興區南台路上路面出現坑洞，一旁店家熱心拿障礙物圍擋。圖／翻攝自郭建盟threads

高雄市新興區南台路今天下午在路中央出現一處長寬1公尺的大圓洞，一旁店家看見路面柏油陷了下去，急忙拿來菜籃、三角錐將坑洞圍起，高雄市府工務局為防止人車掉入洞中，立刻派水泥灌漿車前往灌漿將坑洞補起，但下方疑似為管路通道，後續還需釐清原因及是否造成路面結構影響。

高雄市工務局表示，這處坑洞是在今天下午1時40分由民眾通報，並沒有人車掉入造成傷亡，工務局獲報後立即派員前往擺放交維設施，並先禁止通行，為了灌漿作業，也請挖管中心通知各管線單位確認，後續交由水利局接手汙水管道後續事宜。

據了解，這處坑洞鄰近六合夜市，就位於六合夜市主幹道旁的南台路與自立二路120巷口，因坑洞長寬約有近1公尺，且深度不淺，因此一旁店家見狀急忙拿出菜籃示警，就怕有騎士路過會直接摔進洞中。

這處坑洞疑似日前才以柏油鋪設，卻突然崩落。高雄市議員郭建盟指出，事發後已通報工務局到場處理，但為何路面會突然出現坑洞，還需要相關單位了解下陷原因。

南台路出現路面下陷，高雄市府工務局派員到場灌漿回填。圖／高雄市府提供
南台路出現路面下陷，高雄市府工務局派員到場灌漿回填。圖／高雄市府提供

高雄市 郭建盟 六合夜市

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