高雄雨後天空出現「超大雙彩虹」 專家解析和這些因素有關

高市今天傍晚降大雷雨，雨後放晴，市區天空驚現超大雙層彩虹掛天際，不少民眾目睹驚嘆，紛紛拿起手機拍下難得的雨後美景；中央氣象署解析，彩虹是因下雨過後，空氣中有水滴，陽光經過，產生折射與反射的光學現象，雙彩虹內層是「虹」、外層是「霓」。

高雄市區今天下午天空下起雷雨，雨下了將近一小時後放晴，傍晚時分天空出現超大的雙彩虹，七彩彩虹劃過天際，跨越高樓層大樓，像頭頂戴上了一頂七彩頂冠。

雨過天晴出現超大彩虹，不少人目睹，紛紛拿起手機拍下空中奇景；游姓女子說「騎機車因雨受困近一個小時，後看到美麗的彩虹高掛空中，心情從懊惱轉為舒暢，很值得！」還有3歲小女孩得知天空有彩虹，跑到戶外，手舞足蹈笑開懷，讓母親捕捉和彩虹留影的難得畫面。

中央氣象署表示，下雨過後，空氣乾淨，天空水滴因陽光經過，產生2次折射1次反射的光學現象就是「虹」，若是雙層彩虹，就是「主虹」，產生2次折射、2次反射是「霓」，是「副虹」。

氣象署的預報員指出，彩虹維持的時間大約10多分鐘，會在條件不足、水滴散去後消失；彩虹的大小則視水氣多寡、建築物遮蔽等狀況變化。