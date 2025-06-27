王忠銘率隊登輪視察 台馬之星檢修進入最後階段

為確保馬祖地區航運安全，連江縣長王忠銘今天前往基隆港東22碼頭，登上「台馬之星」輪，視察主機關鍵零件更換進度，並於返北後拜會交通部航港局長葉協隆，就船舶維保與航運調度等議題進行深入交流。

「台馬之星」為馬祖與本島及離島間的交通命脈，縣府為強化航行安全與運轉穩定，緊急動用預備金自德國採購18顆主機電噴閥，目前已完成10顆換裝，預計明日深夜前全數完成，並進行海試作業。

王忠銘與連江議長張永江、縣府參議劉性謙、交通旅遊局長陳如嵐，稍後也拜會葉協隆，葉協隆表示，航港局高度重視此次維修，海試將由航港局會同CR中華驗船中心共同執行，待檢測結果出爐後進入開航判定流程。他也肯定連江縣府迅速決策與積極作為，展現地方政府守護交通權益的決心。

此外，航港局也預告，未來將導入船舶PMS預防性維保系統與備品管理系統，強化船舶日常維保機制，提升馬祖公有船舶的長期運作效能與安全保障。

配合本次檢修，「台馬之星」原訂29日晚間21點30分自福澳開往基隆的夜航班次將取消，原已訂位的157名旅客，將由「南北之星」接駁，於6月29日下午15:00自福澳港啟航前往台北港。至於7月1日的基隆夜航是否恢復，將視6月30日航安會議決議而定。

王忠銘強調，馬祖的交通就是民眾的生命線，每一個環節都不能掉以輕心。他也承諾，縣府將持續與中央協力，精進船舶管理與調度能力，為居民與旅客打造穩定、安全的交通服務。