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對流旺盛！屏東3大天氣奇景一次看 民眾捕捉水龍捲畫面

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
今日下午在小琉球附近海域出現水龍捲。圖／翻攝自台灣颱風論壇臉書樂冠廷提供
今日下午在小琉球附近海域出現水龍捲。圖／翻攝自台灣颱風論壇臉書樂冠廷提供

屏東縣近日午後對流十分旺盛，屏北地區連續兩天下冰雹，昨天鹽埔鄉等地下午下冰雹，今天下午則輪到高樹鄉，民眾看到冰雹驚呼「也太大了，以為是冰塊！」另外也有網友台灣颱風論壇臉書PO出影片，今日下午在小琉球附近海域出現水龍捲。

中央氣象署今天下午針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，提醒民眾旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風或伴隨冰雹發生。

下午3點多屏北地區狂風暴雨，閃電雷鳴不斷外，民眾也聽到東西擊打屋頂的聲音，出門查看才知下起冰雹下，撿起來看發現竟有50元硬幣那麼大，有人超嗨直接歡呼，也有人說「也太大塊了，以為是冰塊！」此外屏北也有部分地區停電，有民眾質疑是不是因為冰雹的原故。

台電屏東區營業處表示，今天下午3時11分左右，屏東縣高樹鄉田子段、泰和段、加蚋埔段、三民路一帶，因午後大雷雨造成配電線路斷線，有567戶用戶受影響。加派人手進行現場搶修，截至5時許已有415戶完成復電，剩餘161戶，請尚未復電用戶耐心等候。

另外也有網友在小琉球外海拍到水龍捲的影片，連接著海面與雲層十分壯觀。雨過天晴後天空也出現彩虹，讓民眾大讚大自然的美妙。

屏東縣下午大雨過後出現彩虹。圖／屏東小鎮資訊提供
屏東縣下午大雨過後出現彩虹。圖／屏東小鎮資訊提供
屏東縣高樹鄉今日下午下冰雹，民眾直呼「也太大了，以為是冰塊！」圖／屏東小鎮資訊提供
屏東縣高樹鄉今日下午下冰雹，民眾直呼「也太大了，以為是冰塊！」圖／屏東小鎮資訊提供

屏東縣 小琉球 大雷雨 冰雹

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