快訊

天兵老師帶頭教室內烤肉！5學生送醫「非一氧化碳中毒」 檢測結果曝光

已變一片荒涼...八仙塵爆走過十年 當年一瞬間從樂園變煉獄

傷亡不明…基隆民宅陷火海「濃煙竄天」畫面曝 消防搶救中

交通船「台馬之星」故障檢修中 29日由「南北之星」替代

中央社／ 連江縣27日電

交通船「台馬之星」因故障檢修，29日夜航班次取消。連江縣政府今天宣布，29至30日開航替代船班「南北之星」南竿福澳港往返台北港各1班次。

「台馬之星」自5月30日起故障檢修至今，針對維修進度，連江縣政府交通旅遊局今天發布訊息指出，在交通部航港局針對台馬之星航行安全前提下，縣府動用預備金，從德國緊急採購主機電噴閥，更換後將使主機能按各航速穩定運作。

交旅局指出，預計於28日完成主機電噴閥換裝作業，但因該作業屬機艙重大檢查項目，故「台馬之星」復航前需進行海上測試，並按其結果判定是否能恢復營運。

訊息稿指出，連江縣長王忠銘、議長張永江今天先到基隆登輪勘查換裝進度，再到航港局拜會局長葉協隆，說明「台馬之星」船舶現況。未來該船將導入PMS（報修及備品）系統，強化船舶保養與維修作業。

而受「台馬之星」主機檢修影響，交旅局說，原定29日從南竿福澳港至基隆港的夜航航班取消，改由「南北之星」替代開航。原156名已訂位旅客將全額退費，訂位資料並全數轉至「南北之星」。因營運航商不同，已訂位旅客仍需重新臨櫃購票。

交旅局表示，「南北之星」29日下午2時30分從南竿福澳港往台北港，30日上午10時從台北港返回福澳港。旅客可於「馬祖海上交通訂位購票系統」購票外，福澳港往台北港班次於29日中午12時30分起；台北港往福澳港班次則於30日上午8時30分起，開放現場購票。

交旅局說明，29日提供台北港至台北車站的單程接駁車服務，旅客若需搭乘，須於當日乘船前於福澳港櫃台登記付費，車資為每人新台幣100元。

馬祖 航港局 班次 台北港

延伸閱讀

長榮航空10月增桃園-釜山新航線 明年美國每周航班可望破百

台南安平至澎湖馬公觀光交通船 7月8日開航

經部將釋出兩岸航道供3-3期風電開發 航港局回應了

中油「通運號」撞離岸堤破洞 運安會提14建議、引水人遭記警告

相關新聞

澎湖阿家生蠔遭勒令停業...老闆賭氣不起爐灶 縣府：可補辦營業登記

南韓女團「FANATICS」成員尹到怡近年移居台灣拍片當網紅，日前她與台灣成員李家儀到澎湖旅遊，遭當地知名店家「阿家生蠔...

廢物變黃金！鳳梨葉纖維製成服飾、帽子等紡織品 首批100公斤銷美

屏東縣九如鄉農會將廢棄的鳳梨葉取出纖維製成紗線，賣給業者紡織各式衣帽產品；昨日舉辦「鳳梨全株再利用循環農業新里程」啟運儀...

超低溫急凍泰國蝦保鮮 屏東蝦農獲米其林一星餐廳肯定

天未亮，屏東縣長治鄉蝦農陳彥志戴著頭燈，穿著青蛙裝，穿梭在蝦池間。他從不認識泰國蝦的門外漢，到跟著岳父一起養蝦，還結合先前從事遠洋漁業觀察員的經驗，開發超低溫活蝦極速冷凍的技術，以零下60度，鎖住泰國蝦的Q彈口感，打進米其林一星餐廳、五星級飯店、精品水產門市等。 中年二度創業進入第四年，他坦言，前3年每一年都想放棄……

馬祖7月26日首場「快閃沙雕」 藝術家方智達首次登島創作

為響應行政院「向海致敬」政策，提升全民海洋保育意識並推廣永續觀光，交通部觀光署馬祖國家風景區管理處將於7月26日（周六）...

韓網紅風波...澎湖阿家生蠔勒令停業 老闆：她達到目的我收攤了

南韓女歌手網紅尹到怡日前與台灣籍成員李家儀一同到澎湖旅遊，卻在知名老店「阿家生蠔」用餐時發生糾紛，控訴遭店家嘲諷羞辱、餐...

女網紅用餐風波 澎湖「阿家生蠔」無商業登記遭停業

韓籍女網紅尹到怡在澎湖「阿家生蠔」用餐遇到不愉快經驗，引發軒然大波，澎湖縣長陳光復還為此道歉，澎湖縣政府以店家未辦商業登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。