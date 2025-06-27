廢物變黃金！鳳梨葉纖維製成服飾、帽子等紡織品 首批100公斤銷美

屏東縣九如鄉農會將廢棄的鳳梨葉取出纖維製成紗線，賣給業者紡織各式衣帽產品；昨日舉辦「鳳梨全株再利用循環農業新里程」啟運儀式，農業部長陳駿季也到場，將首批製成的100公斤鳳梨葉纖維裝箱，再製成紗線外銷美國。

農業部推動農業剩餘資源再利用與循環經濟發展，去年輔導九如郷農會導入自動化鳳梨葉取纖設備，大幅提升纖維品質與生產效率，將原本被視為農業廢棄物的鳳梨葉，轉化為具有商業潛力的天然再生纖維，製成帽子、毛巾、手帕、服飾、提袋、鞋襪子等產品。

首批製成的100公斤鳳梨葉纖維將裝箱外銷美國，陳駿季昨日參加活動時指出，台灣一年有500萬噸的農業廢棄物，農業部相關單位一直思考，如何將這些「農業剩餘資材」再利用，希望能達成「全循環、零廢棄」的目標。

他說，過去鳳梨採收後的農廢都做堆肥，現在鳳梨葉可以取纖維、鳳梨皮可當豬飼料、鳳梨心可以做酵素，不只是鮮果，整株鳳梨都能充分利用。九如農會收購鳳梨葉1公斤7元，農民1分地可增加1萬多元收入；且鳳梨纖維可取代尼龍纖維，100公斤纖維可製成7500件衣服，讓地球愈來愈健康。

優織隆公司執行副總謝煥麒說，目前世界各國都有去塑化的壓力，都在找天然纖維原料取代化學纖維，農業剩餘資材是很棒的來源。台灣的鳳梨有生產履歷標章，可溯源品質佳，製成的鳳梨葉纖維具有抗菌、抑臭效果，美、加等國都很有興趣。