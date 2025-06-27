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高雄防水閘門補助案 中央特別統籌分配稅款支應50%

中央社／ 高雄27日電

高雄去年受颱風凱米、山陀兒等侵襲，不少民眾飽受淹水之苦。民進黨立委李昆澤說，經多次爭取，行政院同意補助高雄裝設防水閘門50%費用，經費由中央特別統籌分配稅款支應。

李昆澤今天透過新聞稿表示，經多次向行政院爭取，希望中央補助高雄市民裝設高雄防水閘門，行政院已責成內政部辦理，中央將補助裝設經費50%。

李昆澤說，除了這次補助設置防水閘門，去年行政院長卓榮泰多次到高雄寶業里滯洪池、前鎮國小、典寶溪等多地視察，並且針對急迫性、系統性問題給予高雄防洪治水具體協助，中央共補助約新台幣46.4億元。

根據高雄市水利局統計，高雄去年有超過4000件的防水閘門申請案件，預計要超過3億元經費。李昆澤說，對於高雄市政府與市民來說是龐大的負擔。

李昆澤指出，中央補助的治水費用包括運用在區域排水改善（27.9億元）、雨水下水道系統功能提升（4.7億元）、水利設施災後復建工程（13.8億元），提升高雄市防洪能力。

李昆澤表示，非常感謝卓榮泰對高雄的幫忙，行政院已經正式函文內政部，明確表示將協助去年受颱風凱米、山陀兒影響的民眾裝設防水閘門，由中央特別統籌分配稅款補助50%的費用，降低民眾與市府負擔。

高雄市 行政院 李昆澤

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