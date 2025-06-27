快訊

孫安佐將獲孫鵬遺產 親口認了1條件「直接過戶」

蕭美琴險遭攻擊？捷克稱「陸方策畫破壞行動」 陸外交部強硬回應

網路誘騙女高中生尋短：日本殘酷兇手死刑執行

澎湖島帆船週系列賽28日揚帆競技 26艘船隊、逾200名選手參與

中央社／ 澎湖縣27日電
2025第13屆澎湖島帆船週系列賽28日起將在澎湖海域揚帆競技，各國參賽隊伍27日已陸續駛抵馬公泊靠，蓄勢待發。圖／中央社
2025第13屆澎湖島帆船週系列賽28日起將在澎湖海域揚帆競技，各國參賽隊伍27日已陸續駛抵馬公泊靠，蓄勢待發。圖／中央社

第13屆澎湖島帆船週系列賽，28日起將在澎湖海域揚帆競技，各國參賽隊伍今天駛抵馬公泊靠，讓馬公亞果遊艇碼頭格外吸睛。

澎湖帆船協會表示，今年澎湖島帆船週系列賽，將舉行至7月2日，進行繞標賽、繞島賽和北海長途賽等3項賽事，共計有來自澳門、香港、中國、加拿大、澳洲、德國、美國、日本、法國和台灣等26艘船隊、200多名選手參與。

各國參賽隊伍今天已駛抵馬公泊靠，並完成報到作業，28日起將從亞果遊艇碼頭鳴笛出發，展開為期5天的賽事。

澎湖帆船協會表示，澎湖島帆船週自民國99年起開辦迄今，此次系列賽也配合「台灣夏至23.5」系列活動，藉由行駛在北緯23.5度線的帆船，將夏至系列活動由澎湖本島延伸到離島，讓賽事更具精彩與挑戰。

澎湖

延伸閱讀

澎湖阿家生蠔遭勒令停業...老闆賭氣不起爐灶 縣府：可補辦營業登記

韓網紅風波...澎湖阿家生蠔勒令停業 老闆：她達到目的我收攤了

與韓女團成員鬧不快！澎湖「阿家生蠔」1原因遭縣府勒令停業

台南安平至澎湖馬公7月起航 試營運優惠票價曝光

相關新聞

澎湖阿家生蠔遭勒令停業...老闆賭氣不起爐灶 縣府：可補辦營業登記

南韓女團「FANATICS」成員尹到怡近年移居台灣拍片當網紅，日前她與台灣成員李家儀到澎湖旅遊，遭當地知名店家「阿家生蠔...

廢物變黃金！ 鳳梨葉纖維製成服飾、帽子等紡織品 首批100公斤銷美

屏東縣九如鄉農會將廢棄的鳳梨葉取出纖維製成紗線，賣給業者紡織各式衣帽產品；昨日舉辦「鳳梨全株再利用循環農業新里程」啟運儀...

超低溫急凍泰國蝦保鮮 屏東蝦農獲米其林一星餐廳肯定

天未亮，屏東縣長治鄉蝦農陳彥志戴著頭燈，穿著青蛙裝，穿梭在蝦池間。他從不認識泰國蝦的門外漢，到跟著岳父一起養蝦，還結合先前從事遠洋漁業觀察員的經驗，開發超低溫活蝦極速冷凍的技術，以零下60度，鎖住泰國蝦的Q彈口感，打進米其林一星餐廳、五星級飯店、精品水產門市等。 中年二度創業進入第四年，他坦言，前3年每一年都想放棄……

馬祖7月26日首場「快閃沙雕」 藝術家方智達首次登島創作

為響應行政院「向海致敬」政策，提升全民海洋保育意識並推廣永續觀光，交通部觀光署馬祖國家風景區管理處將於7月26日（周六）...

韓網紅風波...澎湖阿家生蠔勒令停業 老闆：她達到目的我收攤了

南韓女歌手網紅尹到怡日前與台灣籍成員李家儀一同到澎湖旅遊，卻在知名老店「阿家生蠔」用餐時發生糾紛，控訴遭店家嘲諷羞辱、餐...

女網紅用餐風波 澎湖「阿家生蠔」無商業登記遭停業

韓籍女網紅尹到怡在澎湖「阿家生蠔」用餐遇到不愉快經驗，引發軒然大波，澎湖縣長陳光復還為此道歉，澎湖縣政府以店家未辦商業登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。