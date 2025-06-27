澎湖島帆船週系列賽28日揚帆競技 26艘船隊、逾200名選手參與
第13屆澎湖島帆船週系列賽，28日起將在澎湖海域揚帆競技，各國參賽隊伍今天駛抵馬公泊靠，讓馬公亞果遊艇碼頭格外吸睛。
澎湖帆船協會表示，今年澎湖島帆船週系列賽，將舉行至7月2日，進行繞標賽、繞島賽和北海長途賽等3項賽事，共計有來自澳門、香港、中國、加拿大、澳洲、德國、美國、日本、法國和台灣等26艘船隊、200多名選手參與。
各國參賽隊伍今天已駛抵馬公泊靠，並完成報到作業，28日起將從亞果遊艇碼頭鳴笛出發，展開為期5天的賽事。
澎湖帆船協會表示，澎湖島帆船週自民國99年起開辦迄今，此次系列賽也配合「台灣夏至23.5」系列活動，藉由行駛在北緯23.5度線的帆船，將夏至系列活動由澎湖本島延伸到離島，讓賽事更具精彩與挑戰。
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