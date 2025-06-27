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屏東推動高科技人才培育 高中職最高補助50萬元

中央社／ 屏東縣27日電
屏東縣政府27日舉辦「屏東縣高科技產業人才培育計畫」記者會，縣長周春米（前左4）攜手屏東縣公私立大專院校及高中職宣布計畫正式啟動，從課程發展、人才獎勵及師資培力3大面向厚植人才競爭力。圖／中央社
屏東縣政府27日舉辦「屏東縣高科技產業人才培育計畫」記者會，縣長周春米（前左4）攜手屏東縣公私立大專院校及高中職宣布計畫正式啟動，從課程發展、人才獎勵及師資培力3大面向厚植人才競爭力。圖／中央社

屏東縣政府推動高科技產業人才培育計畫，114學年度起，縣內公私立高中職發展高科技產業學程，經審查通過後，提供每校最高50萬元，另提供教師進修費及學生獎學金。

縣府今天舉行「屏東縣高科技產業人才培育計畫」記者會，宣布將從課程發展、人才獎勵及師資培力3大面向，厚植人才競爭力。

縣長周春米致詞表示，行政院核定大南方新矽谷方案，串聯半導體S廊帶，屏東聚焦智慧農醫、綠色材料、太空科技及半導體與其他新興科技等主軸，推動高科技產業人才培育計畫。

周春米表示，屏東縣產業「農漁是根，觀光是本」，不會放也不會忘，隨著台積電供應鏈即將進駐屏東科學園區、國家火箭發射場域落腳滿州鄉九棚村，透過各校課程培育，使屏東學子自高中職階段即開始接觸高科技產業領域，助學生接軌產業，讓孩子能回到家鄉工作，共同為未來產業發展布局。

屏東高中校長陳國祥表示，由縣府挹注資源發展高科技產業課程，為全國地方政府的創新之舉，4大主軸課程扣緊各校專業，跨校之間可做聯合課程共享；屏東科技大學校長張金龍表示，從高中職到大專院校團結合作、整合資源，期許屏東學子成為卓越高科技人才。

縣府教育處表示，114學年度起，縣內公私立高中職發展高科技產業學程，經審查通過後，縣府提供每校最高新台幣50萬元，依據學校課程發展需求，補助充實改善教學設備、支持學生參加科展或專題研究及參訪活動所需經費，目前屏東縣4所縣立高中、10所國立高中職及3所私立高中皆已規劃準備申辦。

另外，針對人才獎勵，設立「優秀學生獎學金」，高中職修習高科技產業成績優異者，有60個名額可獲頒獎學金1萬元。設籍屏東就讀國內大專院校高科技相關科系及研究所學生，將有90個名額可獲頒獎學金3000元；教師進修高科技產業相關科系研究所，每人每學期可獲得最高補助1萬元進修費用。

屏東縣政府

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