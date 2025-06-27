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澎湖阿家生蠔遭勒令停業...老闆賭氣不起爐灶 縣府回應了

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澎湖阿家生蠔遭勒令停業...老闆賭氣不起爐灶 縣府：可補辦營業登記

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
韓國女團「FANATICS」成員尹到怡長居台灣，日前她和朋友到澎湖旅遊卻遭遇態度不佳的餐廳店家「阿家生蠔」，店家不斷用挑釁言詞酸她，語氣傲慢、輕率。記者宋原彰／翻攝
韓國女團「FANATICS」成員尹到怡長居台灣，日前她和朋友到澎湖旅遊卻遭遇態度不佳的餐廳店家「阿家生蠔」，店家不斷用挑釁言詞酸她，語氣傲慢、輕率。記者宋原彰／翻攝

南韓女團「FANATICS」成員尹到怡近年移居台灣拍片當網紅，日前她與台灣成員李家儀到澎湖旅遊，遭當地知名店家「阿家生蠔」老闆冷嘲熱諷，被揶揄「到底有沒有腦袋啊」，影片曝光後，阿家生蠔遭炎上，事後被查出該店未辦營業登記，遭勒令停業。縣府今天澄清，未強制要求停業，並寬限15天輔導期可來申請登記。

韓籍網紅尹到怡在YouTube上傳影片，控訴澎湖「阿家生蠔」老闆待客態度不佳，「你們就這樣點隨便吃吃就好，這麼晚吃什麼東西，表示你們誠意不夠」、「我是全澎湖對你們最好的人，你們還在那邊傻傻的，到底是有沒有腦筋啊」、「賺到錢要回饋我」。

她們站了半小時還沒看到餐單，不知如何點菜，終於點好菜了，尹到怡要求調整餐點分量時，老闆突然情緒失控，沒收餐點。事件在網路延燒，大批網友到店家網頁灌負評，還向縣府檢舉店家未辦商業登記。

由於事關澎湖觀光形象，縣長陳光復第一時間發文道歉。澎湖縣府調查後，發現「阿家生蠔」未辦理商業登記，卻有營業行為，因而要求勒令停業。

「阿家生蠔」老闆今天出面受訪說，土地是向國有財產署租來，前幾天收到縣府公文，要求他向國產署徵得同意，15天內都可以補辦營登，但他不會去補辦，也不會另起爐灶。

老闆說，她拍影片賺錢，卻事先沒徵詢別人同意，他心想就給個機會，讓她們在台灣賺到錢，只好讓她拍、讓她錄，「拍影片賺吃，應該拍正面的，竟然找人說話的空縫，把錄音、錄影放上網路賺錢牟利，你看有可惡嘸」，真正很沒道德。

澎湖縣政府澄清，經查該店家土地，是業者向國產署租用，目前未取得營業登記，已給輔導期寬限15天，只是暫時要求停止營業，徵得國產署同意，即可補辦營登。

阿家生蠔老闆事後回應，他是真性情的人，對於店家的網路評價第一時間遭多人灌爆負評，他坦言自己從來不去看留言、隨便外界如何評論。記者宋原彰／翻攝
阿家生蠔老闆事後回應，他是真性情的人，對於店家的網路評價第一時間遭多人灌爆負評，他坦言自己從來不去看留言、隨便外界如何評論。記者宋原彰／翻攝

老闆 澎湖縣 影片

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