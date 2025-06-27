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馬祖7月26日首場「快閃沙雕」 藝術家方智達首次登島創作

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
此次活動亮點，為特別邀請國際知名沙雕藝術家方智達首度登上馬祖，展開快閃沙雕創作。圖／馬管處提供
此次活動亮點，為特別邀請國際知名沙雕藝術家方智達首度登上馬祖，展開快閃沙雕創作。圖／馬管處提供

為響應行政院「向海致敬」政策，提升全民海洋保育意識並推廣永續觀光，交通部觀光署馬祖國家風景區管理處將於7月26日（周六），在北竿馬鼻灣沙灘舉辦「淨灘築沙，守護馬鼻灣」活動，融合淨灘與沙雕藝術，邀請全民參與一場富有創意與意義的海洋行動。

馬管處表示，此次活動亮點之一為特別邀請國際知名沙雕藝術家方智達首度登上馬祖，展開快閃沙雕創作，方智達擁有十多年國內外沙雕經歷，致力推廣沙雕藝術教育，此次將以馬祖自然風貌與文化特色為靈感創作，同時親自帶領民眾進行沙雕體驗，讓參與者不分年齡都能在沙灘上發揮創意。

更具巧思的是，活動鼓勵民眾將淨灘過程中撿拾的海洋廢棄物，轉化為沙雕素材，讓垃圾搖身一變為藝術作品，賦予廢棄物全新生命，也讓海洋保育的理念更深入人心。

馬管處處長洪志光表示，馬祖擁有壯麗海岸與豐富海洋生態，但也正面臨海漂垃圾等環境威脅。透過藝術與保育的結合，希望讓更多人以行動認識並參與環境永續。

活動即日起開放報名，可透過ACCUPASS平台（點此前往）預先登記，當日現場亦可自由報名參加。馬管處誠摯邀請熱愛海洋的民眾、學生及在地居民共襄盛舉，攜手守護馬祖美麗海岸。

馬祖國家風景區管理處將於下月26日，在北竿馬鼻灣沙灘舉辦「淨灘築沙，守護馬鼻灣」活動，融合淨灘與沙雕藝術，邀請全民參與一場富有創意與意義的海洋行動。圖／馬管處提供
馬祖國家風景區管理處將於下月26日，在北竿馬鼻灣沙灘舉辦「淨灘築沙，守護馬鼻灣」活動，融合淨灘與沙雕藝術，邀請全民參與一場富有創意與意義的海洋行動。圖／馬管處提供

馬祖 淨灘 沙雕

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