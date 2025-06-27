韓網紅風波...澎湖阿家生蠔勒令停業 老闆：她達到目的我收攤了

南韓女歌手網紅尹到怡與友人一同到澎湖旅遊，卻在知名老店「阿家生蠔」用餐時發生糾紛，控訴遭店家嘲諷羞辱、餐點被沒收，影片上傳後引發跨國熱議。澎湖縣長陳光復火速道歉，事件延燒之際，縣府查出該攤未辦商業登記，依法勒令停業。對此，老闆今天出面受訪說，「實在太可惡了，錄下人家說話，然後找空縫，靠這賺吃」、「她達到目的，我收攤了」，他盼事件就此告一段落，讓澎湖平靜。

這起糾紛起於尹到怡上傳YouTube影片，標題為「韓國人來台灣幾年…最不開心的一次經驗」。她描述當晚前往「阿家生蠔」用餐，雖未預約，但因有人推薦，希望能現場體驗。不料店家態度冷淡，甚至語帶諷刺「這麼晚來誰要理你們」、「妳們誠意不夠」、「到底有沒有腦筋？」「賺到錢要回饋我」。兩人忍耐半小時終於點餐，卻因要求調整分量，老闆情緒失控，當場沒收餐點。

事後兩人在影片中仍強顏歡笑，試圖為店家緩頰「可能是喝醉才這樣」、「真的好吃」。但用餐結束後即遭反嗆「謝謝太沒誠意」，令她感到錯愕與委屈，在IG發文質疑「這也是文化差異嗎？」尹到怡還緩頰，提到韓國也有類似店家「罵人阿嬤餐廳」，或許是店家的特色。

不料影片曝光後，引發大量網友關注與撻伐，「阿家生蠔」Google評論一夜間被灌爆，大量1星負評指責店家態度惡劣、丟台灣人的臉。也有不少老顧客留言緩頰，指老闆素來直率、口氣豪放，對熟客常會請吃，餐點也頗具口碑。

「阿家生蠔」老闆面對爭議坦承當晚確實情緒失控，並表示當時已準備收攤，是見對方專程搭車前來才願意接待，但兩人未預約、未說明要直播，讓他感覺不被尊重。

風波愈演愈烈，縣府接獲檢舉「阿家生蠔」未辦商業登記，勒令停業。對此，老闆今天出面受訪大呼「實在太可惡了，錄下人家對話這樣衝空，然後靠這賺錢」、「她達到目的了，我收攤了」。

阿家老闆說，兩個女生目中無人，未經他同意就開錄音、錄影，事後他要求刪除，「沒想到經過1個多月後，把當天對話拿出來在網路賺錢，有夠可惡」。老闆說，影片塑造她們很悲情、苦情來博同情，「既然被錄到了，也沒辦法」。