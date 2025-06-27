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韓網紅風波...澎湖阿家生蠔勒令停業 老闆：她達到目的我收攤了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
阿家生蠔老闆說對方一來就直接開直播，也沒詢問過他，他為此表達了不滿，認為對方不尊重當地居民，直言「去到別的國家，至少要表現出尊重 、詢問別人的意願」。記者宋原彰／翻攝
阿家生蠔老闆說對方一來就直接開直播，也沒詢問過他，他為此表達了不滿，認為對方不尊重當地居民，直言「去到別的國家，至少要表現出尊重 、詢問別人的意願」。記者宋原彰／翻攝

南韓女歌手網紅尹到怡與友人一同到澎湖旅遊，卻在知名老店「阿家生蠔」用餐時發生糾紛，控訴遭店家嘲諷羞辱、餐點被沒收，影片上傳後引發跨國熱議。澎湖縣長陳光復火速道歉，事件延燒之際，縣府查出該攤未辦商業登記，依法勒令停業。對此，老闆今天出面受訪說，「實在太可惡了，錄下人家說話，然後找空縫，靠這賺吃」、「她達到目的，我收攤了」，他盼事件就此告一段落，讓澎湖平靜。

這起糾紛起於尹到怡上傳YouTube影片，標題為「韓國人來台灣幾年…最不開心的一次經驗」。她描述當晚前往「阿家生蠔」用餐，雖未預約，但因有人推薦，希望能現場體驗。不料店家態度冷淡，甚至語帶諷刺「這麼晚來誰要理你們」、「妳們誠意不夠」、「到底有沒有腦筋？」「賺到錢要回饋我」。兩人忍耐半小時終於點餐，卻因要求調整分量，老闆情緒失控，當場沒收餐點。

事後兩人在影片中仍強顏歡笑，試圖為店家緩頰「可能是喝醉才這樣」、「真的好吃」。但用餐結束後即遭反嗆「謝謝太沒誠意」，令她感到錯愕與委屈，在IG發文質疑「這也是文化差異嗎？」尹到怡還緩頰，提到韓國也有類似店家「罵人阿嬤餐廳」，或許是店家的特色。

不料影片曝光後，引發大量網友關注與撻伐，「阿家生蠔」Google評論一夜間被灌爆，大量1星負評指責店家態度惡劣、丟台灣人的臉。也有不少老顧客留言緩頰，指老闆素來直率、口氣豪放，對熟客常會請吃，餐點也頗具口碑。

「阿家生蠔」老闆面對爭議坦承當晚確實情緒失控，並表示當時已準備收攤，是見對方專程搭車前來才願意接待，但兩人未預約、未說明要直播，讓他感覺不被尊重。

風波愈演愈烈，縣府接獲檢舉「阿家生蠔」未辦商業登記，勒令停業。對此，老闆今天出面受訪大呼「實在太可惡了，錄下人家對話這樣衝空，然後靠這賺錢」、「她達到目的了，我收攤了」。

阿家老闆說，兩個女生目中無人，未經他同意就開錄音、錄影，事後他要求刪除，「沒想到經過1個多月後，把當天對話拿出來在網路賺錢，有夠可惡」。老闆說，影片塑造她們很悲情、苦情來博同情，「既然被錄到了，也沒辦法」。

對於遭勒令停業，他難掩情緒低落說，今天會縣府工商登記科一趟，也坦言不會補辦營登，讓事件告一段落，他沒辦法做生意事小，天涯海角那麼大，會有他容身之處，不要再造成澎湖負面的觀感就好。

韓國女團「FANATICS」成員尹到怡長居台灣，日前她和朋友到澎湖旅遊卻遭遇態度不佳的餐廳店家「阿家生蠔」，店家不斷用挑釁言詞酸她，語氣傲慢、輕率。記者宋原彰／翻攝
韓國女團「FANATICS」成員尹到怡長居台灣，日前她和朋友到澎湖旅遊卻遭遇態度不佳的餐廳店家「阿家生蠔」，店家不斷用挑釁言詞酸她，語氣傲慢、輕率。記者宋原彰／翻攝
阿家生蠔老闆事後回應，他是真性情的人，對於店家的網路評價第一時間遭多人灌爆負評，他坦言自己從來不去看留言、隨便外界如何評論。記者宋原彰／翻攝
阿家生蠔老闆事後回應，他是真性情的人，對於店家的網路評價第一時間遭多人灌爆負評，他坦言自己從來不去看留言、隨便外界如何評論。記者宋原彰／翻攝

老闆 澎湖縣 影片

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