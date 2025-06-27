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共享電動車停運遭棄置路旁 高雄市代清、議員籲開罰業者
5年前進駐高雄的共享電動車Gokube今年3月宣布結束營運，業者將1200輛電動車低價轉售，至今超過300輛散布各區占用機車格或宛如廢鐵棄置路邊，業者原承諾於今年5月全數清除但跳票，交通局表示將沒收保證金先代位處理，拚7月底前完成。
交通局表示，Gokube退場後，市府要求5月底前回收清理，但至6月仍未完成，因此動支20萬元保證金先代位清理，目前已清理超過300輛。Gokube業者則回應，日前已有上百輛電動車轉售，將持續和市府配合盡速完成清理。不過議員張博洋認為，業者承諾清理運具卻未兌現，將原本公司經營問題外部化成為棘手狀況，如今拍拍屁股走人，交通局應考量祭出相關處罰。
Gokube於2019年進駐高雄營運，主打隨借隨還，基本費10元就可騎6分鐘或1.5公里，1200輛電動車在全市8個行政區布點服務，因無需駕照，成為許多國高中生的代步工具和共同回憶，卻在3月20日宣布終止營運。
業者透露，因疫情期間租用率下降，加上其他共享機車品牌興起；電動車安全帽經常被竊；停放時還不時遭惡意破壞；維修金額高等因素決定停止營運，今年4月18日退場，車況佳的車輛以每輛8千元至1萬2千元出售，因比全新微型電動車3至4萬元售價便宜，且民眾能以先前儲值的騎乘金加碼折抵購車，賣出不少。
但民眾發現，Gokube退場至今常見廢棄電動車占據車格，記者直擊發現，同盟三路有數輛棄置路旁草叢，宛如大型廢鐵，且Gokube高雄營業據點已改做理髮店，官方電話也無法接通。
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