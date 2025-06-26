衛武營花露露童樂節 暑假親子藝術盛事串連全台

衛武營國家藝術文化中心每年暑假都推出「花露露的童樂節」，今年再度與高雄福華大飯店攜手推出聯名親子房，專案客房詢問度高，活動串連全台福華推出優惠方案與各式周邊。

「花露露的童樂節」已成每年暑假親子藝術盛事，今年主題為「探索奇幻星樂園」，系列活動在7月10日至27日登場，從廳院演出到創意學習、戶外玩樂及周邊活動；今年也首次推出自製舞台劇「搶救魔幻飛船」，更有花露露唱跳會、迷你足球、兒童導覽、親子電影院及市集等。

高雄福華今天舉行活動記者會，高雄福華副總經理黃源福致詞時表示，衛武營童樂節已成每年暑假親子盛事，多年來衛武營與福華合作，除了提供表演人員舒適住房體驗外，也推出聯名方案讓全台旅客都能在高雄盡興玩樂。

衛武營藝術總監簡文彬說，感謝高雄福華長年提供表演團體賓至如歸的住宿，今年花露露童樂節最特別的是花露露也成為表演主角，自製舞台劇「搶救魔幻飛船」將有精彩演出。

「童樂衛武營、探索福華GO」親子住房方案，即日起至8月31日入住豪華雙人房、豪華家庭房或雅緻家庭套房每間每晚4099至6099元起，依人數加贈麗香苑自助早餐（含Haagen-Dazs冰淇淋吃到飽）。

為迎接親子客，客房內有100公分高HOVII熊迎賓，以及隨處可見超萌的花露露及HOVII熊身影，還有價值超過200元周邊商品，包括HOVII熊布偶、限定款束口後背包及陶瓷杯墊、花露露文具組、扭蛋鑰匙圈及花露露乾淨小世界親子組。

此外，高雄夢時代也抓緊暑期商機，三創生活旗下「創Q Space」首度拓點南台灣，佔地180坪門市今天在夢時代開幕，吸引不少消費者造訪；開幕期間單筆消費滿1500元，有機會獲得限量的創Q角色帆布袋，單筆消費滿3000元可獲得限量聯名擴香禮盒組。

三創生活表示，夢時代門市延續「暖科技、創生活」品牌理念，並以全新空間動線規劃，巧妙融入「玩Fun」、「動Touch」、「創Create」、「展Show」4大品牌元素，並設有獨立品牌策展活動空間。