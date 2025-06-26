屏東鄉鎮下午「冰雹伴雷聲」 民眾驚呼可怕：地上全是冰雹

屏東縣今天下午烏雲密布伴隨雷鳴聲，屏北地區下起大雨，住在鹽埔鄉、高樹鄉的民眾陸續發現屋外落下冰雹，不少民眾聽見冰雹砸落採光罩的聲響直呼「好可怕」。

中央氣象署下午針對高雄市、屏東縣等地發布大雷雨即時訊息，提醒民眾旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或冰雹發生。而就在下午3時許，屏東縣鹽埔鄉就下起冰雹，住在長治鄉、高樹鄉的民眾也陸續發現冰雹落下。

高姓民眾表示，下午過後雷聲大得嚇人，不久後就開始下雨，雨滴落在採光罩上的聲響更是驚人，跑出家門一看，發現地上全是冰雹；還有民眾到屋外觀察，顧不得自己已被大雨淋濕，也要撿起一顆顆冰雹。

恆春氣象站主任薛全義告訴中央社記者，冰雹通常在午後對流旺盛加上水氣充足情況下發生，上升氣流把雨滴往上帶，上空溫度若低於攝氏0度，上升水滴就會結成冰珠，並隨著滾動氣流越來越大，形成大冰珠，當上升氣流撐不住時，冰珠落下地面，就是所見的冰雹。