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影／「恰北北」形象深植人心！邱議瑩拍片解密 許智傑爭取改善道路
立委邱議瑩、許智傑爭取民進黨高雄市長提名，有感於「恰北北（凶悍）」的形象深植人心，邱議瑩首支競選影片曝光，讓大家知道為何她會有很多真性情表現。此外，許智傑今天邀相關單位會勘鳳山區中山東路提升行人安全永續計畫，爭取經費改善通行安全。
邱議瑩「高雄贏」競選影片曝光，內容呈現邱議瑩來自高雄最大的選區，占高雄一半以上面積，每天從清晨到深夜，不停往返深山與都會之間，希望幫她深愛的城市多做一些事。
邱議瑩讓不少人覺得她「恰北北」、很有個性，影片中可看出，邱議瑩為對抗不公不義，常展現路見不平的強勢氣場，直率天性讓她無法忍受別人推託或惡意抵制，罹癌經歷更令她無所畏懼。
立法委員許智傑今天邀集內政部國土署、公路局及市府相關局處，針對鳳山區中山東路兩側提升行人安全永續計畫進行會勘。
許智傑表示，中山東路在光遠路至中山東路380巷路段，30年沒有進行道路鋪面修繕，沿線路面坑坑疤疤，人行道不敷使用且有安全疑慮，應該要全面重新鋪設，籲國土署盡速核定經費。
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