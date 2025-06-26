快訊

00929等三檔台股ETF換股公告了！不只納入華碩 還有這些AI股

悠遊卡變提款卡！高中生破解晶片編碼 「退刷變現」騙走上萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

影／「恰北北」形象深植人心！邱議瑩拍片解密 許智傑爭取改善道路

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
邱議瑩首支競選影片曝光，讓大家知道為何她會有很多真性情表現。圖／邱議瑩競辦提供
邱議瑩首支競選影片曝光，讓大家知道為何她會有很多真性情表現。圖／邱議瑩競辦提供

立委邱議瑩許智傑爭取民進黨高雄市長提名，有感於「恰北北（凶悍）」的形象深植人心，邱議瑩首支競選影片曝光，讓大家知道為何她會有很多真性情表現。此外，許智傑今天邀相關單位會勘鳳山區中山東路提升行人安全永續計畫，爭取經費改善通行安全。

邱議瑩「高雄贏」競選影片曝光，內容呈現邱議瑩來自高雄最大的選區，占高雄一半以上面積，每天從清晨到深夜，不停往返深山與都會之間，希望幫她深愛的城市多做一些事。

邱議瑩讓不少人覺得她「恰北北」、很有個性，影片中可看出，邱議瑩為對抗不公不義，常展現路見不平的強勢氣場，直率天性讓她無法忍受別人推託或惡意抵制，罹癌經歷更令她無所畏懼。

立法委員許智傑今天邀集內政部國土署、公路局及市府相關局處，針對鳳山區中山東路兩側提升行人安全永續計畫進行會勘。

許智傑表示，中山東路在光遠路至中山東路380巷路段，30年沒有進行道路鋪面修繕，沿線路面坑坑疤疤，人行道不敷使用且有安全疑慮，應該要全面重新鋪設，籲國土署盡速核定經費。

立委許智傑指出，鳳山區中山東路在光遠路至中山東路380巷路段，路面30年未修繕，鋪面坑坑疤疤。圖／許智傑服務處提供
立委許智傑指出，鳳山區中山東路在光遠路至中山東路380巷路段，路面30年未修繕，鋪面坑坑疤疤。圖／許智傑服務處提供
立委許智傑（右）邀相關單位會勘，盼能改造中山東路的路況及人行道。圖／許智傑服務處提供
立委許智傑（右）邀相關單位會勘，盼能改造中山東路的路況及人行道。圖／許智傑服務處提供

高雄市 邱議瑩 許智傑

延伸閱讀

邱議瑩公布首支競選影片 「恰北北」為對抗不公不義

獨／政壇復出起手式？趙天麟今公開力挺邱議瑩 傳入競選團隊助攻市長初選

【即時短評】 趙天麟公開挺邱議瑩 是助攻還是絆腳石？

【即時短評】最大絆腳石已剷除 綠高市初選4搶1變菊系內戰

相關新聞

影／「恰北北」形象深植人心！邱議瑩拍片解密 許智傑爭取改善道路

立委邱議瑩、許智傑爭取民進黨高雄市長提名，有感於「恰北北（凶悍）」的形象深植人心，邱議瑩首支競選影片曝光，讓大家知道為何...

加深情誼！高雄贈5大箱香蕉給日本熊本玉名高校

日本熊本玉名高校、高市左營高中是姊妹校，高市曾在2022年寄送旗山香蕉給玉名高校廣受好評，近日高市教育局再贈5大箱旗山香...

屏東東港大成路低窪大潮淹水 屏縣府：長期解方道路加高

屏東東港鎮大成路屬低窪地區，農曆初一、十五大潮易淹水，立委徐富癸今天邀集相關單位會勘，東津里長葉而項盼增設閘門；縣府則認...

月嫂打嬰兒臉還強壓奶嘴 屏縣府開罰提告、媒合平台除名

一名媽媽6月20日在網路Threads社群平台揭露她聘請的月嫂，竟然拍打嬰兒臉部，辯稱是擦口水，屏東縣政府社會展開調查，...

高市府代管澄清湖20年 議員盼設特色公園、晚上也開放

高雄澄清湖風景區7月1日起市府代管、全民免費，議長康裕成今早偕議員會勘，建議研議延長開放時間、建特色公園及增加監視系統，...

屏東攜手荷蘭國際級設計團隊 打造首座互動科學探索館

屏東縣政府興建中的「屏東探索館」今26日由縣長周春米主持國際合作簽署儀式，正式宣布與荷蘭國際級設計團隊合作，參與館內展示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。