高雄鳳山中山東路兩側人行道大翻新 估2026年初施工

高雄鳳山區中山東路兩側人行道老舊，引發行人安全疑慮，民進黨立委許智傑今天邀相關單位會勘，籲盡速施工；市府工務局表示，已獲中央國土署經費支持，估明年初施工。

許智傑今天邀集內政部國土署、交通部公路局、高雄市工務局及交通局等單位，針對鳳山區中山東路兩側提升行人安全永續計畫，進行現場實地會勘。

許智傑表示，中山東路沿線有捷運站、學校、市場、警局、住戶，往來人流量多，現在的人行道早已不敷使用，他也接獲許多民眾反映，應予全面重新鋪設；他呼籲國土署盡速核定計畫經費，提供地方政府盡速施工。

民進黨高雄市議員林智鴻說，雖然施工期間難免對沿線住戶造成不便，但完工後，相信中山東路的蛻變一定會讓民眾有感，他樂見其成；他並表示，若有需要高雄市議會經費編列，他一定會替市民把關預算，讓人行道改善計畫如期如質完成。

國土署南區都市基礎工程分署長林敬賢表示，中山東路的行人安全永續計畫已由高雄市政府向上提報，計畫總經費近新台幣4900萬元，將協助撥補4000萬元協助市府進行中山東路兩側人行道改善，提供市民通暢行走空間。

高雄市道路養護工程處副處長邱哲明說，此計劃獲得中央國土署支持，將待最終核定後，配合目前市府工程計畫排程，預計將於明年初施工，將中山東路兩側大翻新，從原先舊有紅磚道，蛻變為300公分寬排水混凝土鋪面。