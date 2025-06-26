加深情誼！高雄贈5大箱香蕉給日本熊本玉名高校

日本熊本玉名高校、高市左營高中是姊妹校，高市曾在2022年寄送旗山香蕉給玉名高校廣受好評，近日高市教育局再贈5大箱旗山香蕉給玉名高校，獲師生熱烈迴響。

教育局新聞稿表示，旗山香蕉遠近馳名，受到姊妹市日本熊本市喜愛，為增進雙方情誼，教育局17日寄贈五大箱香蕉予日本熊本縣專修大學熊本玉名高等學校，獲得學校師生熱烈迴響。

熊本玉名高校與左營高中長年保持緊密互動，透過線上主題合作、雙向參訪與SDGs國際議題探討，共同推動青年世代的跨文化理解與全球視野，兩校合作關係緊密，也促成台日學校贈蕉情誼。

高雄市曾於2022年將旗山香蕉直送至熊本縣專修大學熊本玉名高等學校，獲得學校師生們相當喜愛；教育局17日再度致贈5大箱旗山香蕉，藉由高雄代表性農特產品作為象徵性禮贈，傳遞來自南方城市的誠意與友誼，強化台日姊妹校與姊妹市之間的實質合作與教育交流。

教育局說明，自2023年起推動「香蕉外交」，由市府領導跨局處協力執行，陸續致贈旗山香蕉予日本三重縣津高校與熊本縣專修大學熊本玉名高校，廣獲當地好評。

教育局長吳立森說，旗山香蕉是高雄具代表性的農特產品，尤其遠近馳名，呈現地方產業特色，此次贈禮與交流不僅串聯姊妹校，也深化日本姊妹市的合作成果，持續拓展教育與文化雙軌並進的國際合作，積極打造多元連結、永續推動的台日交流模式。

左營高中表示，與玉名高校曾在線上交流中探討「台積電設廠對兩座城市地方發展的影響」，左營高中師生此次赴日也至熊本廠區周邊進行觀察。

此外，雙方合作也延伸至藝文領域，左營高中舞蹈班將於7月21日受邀參與由熊本玉名市民會館主辦的VENTURES Summer Concert，與該校屢獲金獎的吹奏樂部共同演出，左中將代表台灣呈現融合傳統與現代表演藝術的原創舞作，深化文化層面的實質互動與共演合作。